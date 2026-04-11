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Martín Elías Jr. no quería ser cantante: qué pasó y por qué desistió de su otro sueño - CaracolTV

Martín Elías Jr. y sus familiares cuentan que el pequeño se refugió en el futbol tras la muerte de su padre y estaba decidido a llegar a las grandes ligas; sin embargo, no pudo escapar al llamado de la música.

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Martín Elías Jr. no quería ser cantante: qué pasó y por qué desistió de su otro sueño

Martín Elías Jr. y sus familiares cuentan que el pequeño se refugió en el futbol tras la muerte de su padre y estaba decidido a llegar a las grandes ligas; sin embargo, no pudo escapar al llamado de la música.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Martín Elías Jr.