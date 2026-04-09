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Cuándo sale la nueva canción de Martín Elías Jr. para homenajear a su papá - CaracolTV

El hijo de Martín Elías lanzará el 14 de abril de 2026 'Labios negros', un tema dedicado a su padre y en el que contó con la ayuda de su hermana Paula, hija de Dayana Jaimes. Esto se sabe.

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¿Fans de Martín Elías volverán a escuchar su voz? Su hijo anunció importante lanzamiento

El cantante de vallenato apareció en redes sociales para anunciar un nuevo lanzamiento musical en honor al hijo de 'El Cacique de la Junta', para el que también colaboró su hermana Paula.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Qué se sabe sobre el nuevo lanzamiento musical de Martín Elías Jr. y qué tiene que ver su papá.