¿Fans de Martín Elías volverán a escuchar su voz? Su hijo anunció importante lanzamiento

Cada vez está más cerca el aniversario de la muerte del cantante de temas como '10 razones para amarte', 'Cancelada de mi vida', 'Problema tuyo', 'Loco por tu amor', 'Mi ex', entre otros éxitos. Por eso, su hijo Martín Elías Jr. apareció el pasado 7 de abril para anunciarles a sus seguidores que ha venido trabajando en un proyecto artístico que planea lanzar muy pronto y que está dedicado a su padre.

Mira también: Martín Elías Jr. recibió video inédito de su papá que le "arrugó el corazón", casi 10 años después



¿Fans de Martín Elías volverán a escuchar la voz del artista?

En el video publicado se escucha cuando le pregunta a su hermana Paula, hija de Dayana Jaimes, qué es lo que más extraña de su progenitor, a lo que ella confiesa que "todo". Mientras hablan, se van reproduciendo imágenes del ícono del vallenato antes de fallecer, mientras estaba rodeado de sus seres queridos, especialmente de sus dos pequeños.



"Este 14 de abril sale LABIOS NEGROS y se cumple mi sueño más grande que es cantar con mi papá , ya lo pueden guardar en plataformas💛〽️👼🏼", escribió.





Aunque no especificó que la voz de su padre fuese a aparecer en la canción, muchos admiradores quedaron con la duda de si existe la posibilidad de de que haya una sorpresa generada con Inteligencia Artificial o con algún boceto que haya dejado el hijo de Diomedes Díaz antes de fallecer; sin embargo, no hay nada confirmado.

Publicidad

Mira también: Elder Dayán dice que no ha superado el duelo por las muertes de Diomedes Díaz y Martín Elías

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues se han demostrado que están a la expectativa de conocer el proyecto:

Publicidad

"Parece que lo estuviera escuchando a él 🥹", "💛💛💛💛💛Siempre grande 🙌", "Qué nostalgia al ver esto 🥺💛", "Por siempre Martín 🙌💛", "Se ve que quedó bella esa canción", "Martín dolerá hasta la eternidad ❤️", "Para adelante hermano mío, de la mano de Dios siempre, muy orgulloso de que seas tú quien siga con ese gran legado. Siempre 💛", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Mira también: Martín Elías JR. anunció que va a ser "papá" y reveló el nombre del nuevo integrante de su familia

Desde que se graduó del colegio en junio de 2025, Martín Elías Jr. s eha enfocado cien por ciento en su carrera, logrando conquistar escenarios en Colombia y el extranjero.