Martín Elías JR. anunció que va a ser "papá" y reveló el nombre del nuevo integrante de su familia

El hijo de 'El Gran Martín Elías' vuelve a ser noticia luego de que dijera en redes sociales que ahora es "papá" y que añadiera la foto de un perrito, que se convierte oficialmente en el nuevo integrante de la 'Dinastía Díaz'. La noticia fue tomada con sorpresa por sus seguidores, quienes inicialmente creyeron que se trataba de un bebé que estaba esperando con tan solo 17 años.

Martín Elías Jr. anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia. Foto: Instagram @martineliasjr

"Lo veo como una bendición, no como un problema. Para la información de todos, quiero que salga primero de mí antes que se filtre algún tipo de información. Voy a ser PAPÁ y le doy gracias a Dios por darme una bendición", escribió.

Martín Elías JR. presentó al nuevo integrante de su hogar. Foto: Instagram @martineliasjr

Posteriormente, mostró el cachorro que ahora vive en su casa y confesó que se llama 'Diome', nombre que eligió para homenajear a su abuelo.

Cómo celebró Martín Elías Jr. su cumpleaños

Luego de presumir de su mascota, el joven mostró su llegada a Valludupar, ciudad en la que se encontró con su familia, amigos, colegas y demás seres cercanos para celebrar oficialmente su cumpleaños. La fiesta que le organizaron tuvo como temática la vida salvaje, especialmente los leones y los tigres, relacionándolo con su más reciente trabajo discográfico.

El cantante no solo disfrutó de una parranda vallenata y se animó a cantar, sino que también se llevó un momento lleno de emoción al encontrarse con su hermanita menor, Paula Elena, hija del intérprete de '10 razones para amarte' junto a Dayana Jaimes.

"Gracias familia y amigos por esta linda sorpresa (...) Te amo hermanita", escribió en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Posteriormente, mostró que recibió una serenata, por lo que aprovechó para hacer su propia versión de 'El Rey', de Vicente Fernández y hasta se le midió a romper una piñata en medio de la fiesta.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, pues le han deseado larga vida y muchos éxitos al artista, que está a punto de lanzar su proyecto 'Dejando huella' el 28 de noviembre y con el cual también realizará un encuentro martinista el próximo 5 de diciembre en el Aeropuerto de Valledupar.