Martín Elías Jr. sufrió accidente en cuatrimoto en Casanare: “dio varias vueltas”

Martín Elías Jr., hijo del fallecido Martín Elías, quien se encuentra de gira y promocionando su álbum titulado 'Dejando huellas', preocupó a sus seguidores por un accidente que tuvo el pasado 10 de octubre mientras conducía una cuatrimoto en el municipio Paz de Ariporo, en Casanare.

De acuerdo con medios como Televallenato y Vea, perteneciente a El Espectador, además de las historias del propio cantante, el joven sufrió un susto cuando daba un recorrido por una zona rural del municipio; sin embargo, no resultó con heridas de gravedad, únicamente un raspón.

Televallenato informó que hubo varios testigos que aseguraron que el joven se encontraba acompañado de varios amigos cuando perdió el control del vehículo en una curva. “La cuatrimoto dio varias vueltas y se arrastró por el terreno, provocando pánico entre quienes presenciaron el hecho”, señaló el medio.

Uno de los testigos comentó: “La moto dio casi tres vueltas, pensamos lo peor”. Afortunadamente, el artista, nieto de Diomedes Díaz, portaba casco y fue auxiliado de inmediato, por lo que todo quedó en un susto.



En sus redes sociales, Martín Elías Jr. confirmó que no sufrió heridas tras el accidente, compartió videos del momento en que levantaron la moto y escribió bromeando al respecto “Qué viva el llano. Tu piloto de confianza, ¿quién se me sube?”.

Cómo es la relación de Martín Elías Jr. con Dayana Jaimes

En el pasado mes de agosto, Martín Elías Jr. se refirió a Dayana Jaimes, la viuda del intérprete de 'Cancelada mi vida'. Así, no solo habló de cómo se lleva con la mujer, sino también, qué piensa acerca de los escándalos en los que ha estado.

"Es la mamá de mi hermana yo creo que todo lo que hago y lo que hace ella en general a esa relación, va medido a que pueda afectar a ella y qué no. Porque si yo salgo a pelear con Dayana, nunca hemos tenido con qué, sería que a la niña en el colegio digan ahí está él peleando con tu mamá y no creo que sea justo, no sería de ejemplo", empezó diciendo.

