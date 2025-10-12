En vivo
Martín Elías Jr. sufrió accidente en cuatrimoto en Casanare: "dio varias vueltas"

Martín Elías Jr. sufrió accidente en cuatrimoto en Casanare: “dio varias vueltas”

El hijo del recordado Martín Elías sufrió un accidente en cuatrimoto mientras disfrutaba de un paseo en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, donde se encontraba de gira. El joven confirmó que salió ileso.

