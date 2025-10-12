En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Boyacoman se casó, de nuevo, con Marcela Marenco: “El día más feliz de mi vida”

Boyacoman se casó, de nuevo, con Marcela Marenco: “El día más feliz de mi vida”

El humorista llegó al altar con Marcela Marenco en una ceremonia religiosa. Cabe recordar que la pareja ya se había casado por lo civil y ya tienen una hija juntos.

