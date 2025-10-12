Boyacoman se casó, de nuevo, con Marcela Marenco: “El día más feliz de mi vida”

Este 11 de octubre de 2025, Frey Eduardo Quintero, más conocido como Boyacoman, celebró su boda religiosa con Marcela Marenco en una ceremonia realizada en Chía, Cundinamarca, acompañados por familiares y amigos cercanos. En redes sociales ya circulan varios videos del especial momento.

El humorista boyacense de 44 años compartió en sus historias de Instagram, ante su millón de seguidores, una imagen tomando la mano de su pareja junto a un emotivo mensaje: “Hoy es el día más feliz de mi vida”.

En los videos publicados por varios medios, se le ve llegando al altar junto a su madre y posteriormente saliendo con su esposa. Boyacoman lució un traje azul claro, mientras que Marcela llevó un vestido corte A con encaje en el pecho y el cabello suelto, destacando por su elegancia.

Cabe recordar que la pareja ya se había casado por lo civil hace dos años, el 11 de noviembre de 2023, y que en marzo de 2024 nació su hija Guadalupe. Además, el comediante tiene dos hijos mayores, María José y Tomás, fruto de su relación anterior con Eliana Alzate.



El pasado 8 de septiembre, el programa Día a Día les organizó una boda simbólica en vivo, permitiéndoles compartir con los televidentes parte de su historia de amor.

Por ahora, se esperan más publicaciones de la boda religiosa, pues entre los invitados se presume que asistieron varios compañeros de Día a Día, como Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Cruz, además de colegas del programa Sábados Felices.

¿Quién es Marcela Marenco, esposa de Boyacoman?

Marcela Marenco es modelo, actriz, presentadora, empresaria y creadora de contenido digital, con más de 200 mil seguidores en Instagram, donde comparte su trabajo, así como momentos familiares junto a Boyacoman y su hija.

En 2022 participó en Miss Universe Colombia, donde se destacó por su carisma, elocuencia y desenvolvimiento frente a las cámaras. Actualmente, combina su rol como madre y esposa con su carrera artística y proyectos personales.

