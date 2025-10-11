Exotic DJ regresó de la muerte después de 25 minutos y estuvo a punto de perder la pierna

El reconocido artista de música urbana Exotic DJ concede una emotiva entrevista al programa La Red, donde relata los duros momentos que ha vivido desde el 3 de noviembre de 2024, fecha en la que su vida cambió por completo tras ser víctima colateral de un violento enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales.

Aquel día, Daniel Alejandro Salinas, su nombre real, fue baleado seis veces en medio del tiroteo. Aunque los disparos no iban dirigidos contra él, las heridas fueron tan graves que los médicos llegaron a darlo por muerto durante 25 minutos.

La pólvora de los proyectiles afectó sus piernas, vejiga y riñones. Su estado era crítico: los médicos tuvieron que reconstruirle parte del intestino y evaluar la posible amputación de una pierna. Sin embargo, la intervención de un cirujano conocido de su familia fue decisiva.

Tras la cirugía, Exotic pasó un mes en coma inducido en la UCI, conectado a máquinas que mantenían sus signos vitales. Durante la entrevista también recuerda cómo, cuando era adolescente, sus padres fueron encarcelados, y tuvo que salir adelante a través de la música, que desde entonces se convirtió en su refugio y su medio de vida.

Hoy, a sus 29 años, Exotic DJ sorprende por su espíritu de superación. Llega caminando a la entrevista, aunque todavía tiene cirugías pendientes: una reconstrucción de rodilla que planea realizarse dentro de dos años, y una cirugía de cierre de musculatura programada para marzo de 2026.

Pese a las secuelas, el artista asegura que se siente más vivo que nunca y agradecido con cada una de las personas que lo han apoyado en su proceso de recuperación.

