En vivo
Expediente final
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Mencho le cantó la tabla a compañera del ‘Desafío’: “pasa por encima de las personas”

Mencho le cantó la tabla a compañera del ‘Desafío’: “pasa por encima de las personas”

Mencho se despachó contra otra mujer del reality sugiriendo que era conveniente, Juan confesó que ha soñado con una compañera y Valentina "coqueteó" con un coequipero de Gamma.

Publicidad

Publicidad

Publicidad