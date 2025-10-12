Mencho le cantó la tabla a compañera del ‘Desafío’: “pasa por encima de las personas”

Jhoncito Preguntón llegó a la casa de Gamma del Desafío Siglo XXI con una pirinola y actividades que le permitieron a los participantes del equipo naranja sincerarse. Durante la dinámica, Grecia confesó que los hombres que más le parecen atractivos físicamente son Lucho, quien ya fue eliminado, Gio, Zambrano y Juan.

Mencho le cantó la tabla a compañera de Gamma

Mencho tuvo que elegir a quién le gustaría tener enfrente para “cantarle la tabla”, y no dudó en mencionar a Rosa: “Porque se arrima al árbol que más sombra le dé, pasa por encima de las personas sin mirar atrás, y eso no vale”.



Cuando fue el turno de Juan, la pirinola le indicó que debía responder una pregunta picante de Yudisa: “¿Con qué mujer del Desafío has soñado?”. Él no dudó en responder: “Sí, con una mujer he soñado, con Kati. Como es tan amiga, soñé que estábamos en Barranquilla”.

Luego, Yudisa tuvo que describir los labios de Juan, a lo que respondió entre risas: “Rosaditos, jugosos y lindos, es barbado”.

Por su parte, Gio tuvo que responder quién de las chicas de la casa tiene las mejores nalgas y señaló a Valentina, destacando que “se nota que va al gimnasio”. Cuando llegó el turno de Valentina, le preguntaron con qué participante tendría una “noche loca”, y ella sorprendió al responder: “Con Juan”.



Para cerrar, Potro aprovechó para revelar algunos detalles de un presunto “arrunchis” entre Grecia y Zambrano.

