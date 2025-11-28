Luisa Fernanda W volvió a cantar y la juzgaron: así le salió 'Veo en ti la luz' de 'Enredados'

La influenciadora paisa ha demostrado en más de una oportunidad que es una apasionada por la música al igual que Pipe Bueno y que la disciplina la ha llevado a conquistar logros internacionales. Recientemente, dio de qué hablar en las plataformas digitales al aparecer en las historias de su cuenta oficial Instagram interpretando unas de las canciones más famosas de Disney.

Se trató de 'Veo en ti la luz', interpretada por Danna para la película 'Enredados'. Según explicó, esta era la primera vez que hacía esa versión de la canción en karaoke, por lo que terminó uniendo su voz a la del actor Matías Vega, uno de los amigos más cercanos de su círculo, quien también se encontraba en su habitación.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues aseguraron que a pesar de que tiene algunos arreglos vocales que le salen bien, no les termina de convencer su interpretación.



"Cantemos aunque no cantemos, qué más da 😂", "No canta, no insista", "Danna Paola viendo esto 👀", "Soy Luisa tratando de convencerme de que canto, yo amo cantar y canto, pero se me escucha muy mal, 😒 igual nada me impedirá que lo siga haciendo a grito herido", "Ella cantando se siente y se ve contenta. Así digan que no, tiene bonita voz", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



Luisa Fernanda W debutó como actriz de doblaje en 'Zootopia'

La empresaria cierra el 2025 con mucho éxito, pues recientemente anunció el trabajo que realizó en 'Zootopia 2', donde dará vida a la Capitana Hoggbottom, un personaje clave para la trama de esta segunda entrega. La premiere se llevó a cabo en Ciudad de México, por lo que la colombiana asistió en compañía de su pareja sentimental, el cantante de música popular Pipe Bueno, y también de sus dos hijos.

Al respecto, declaró en redes sociales que se siente orgullosa de sí misma por lo que han logrado desde que se lanzó a crear contenido para las plataformas digitales.

"No se pierdan Zootopia 2 desde este 27 de noviembre, solo en cines. Solo les puedo decir que los sueños sí se cumplen. Amé darle vida a la Capitana HoggBottom", escribió el pasado 23 de noviembre.