Última persona con la que Martín Elías se tomó foto y qué hay tras video que revivieron

Muchos aseguran que el video que circula en redes sociales es inédito y que fue grabado 15 minutos antes de que Martín Elías sufriera el fatal accidente de tránsito en el que perdió la vida, en 2017.

Lea también: Dayana Jaimes regresó al lugar donde se enteró de la muerte de Martín Elías: "Me derrumbó"



Lo cierto es que esas imágenes se conocían desde hace varios años atrás, pues en 2021 también circularon por redes sociales, y no son las únicas que se captaron el día que murió el hijo de Diomedes Díaz. En ‘Expediente Final’, programa de Caracol Televisión, también se mostraron (a partir del minuto 12:06) algunas de cuando el cantante estaba en el lugar del que sería su último concierto.

Lo que sí se sabe es quién se tomó la última foto con el intérprete de ’10 razones para amarte’. En el mismo formato de Caracol, Juan Vega, entonces mánager y amigo del artista vallenato, aseguró que la última instantánea de Martín Elías fue con la hermana de un amigo muy cercano de él, que le pidió que posaran juntos cuando él ya había terminado su 'show' en Coveñas.

“Aquí se tomó fotos con unos niños. Cuando llegamos a esa parte de ahí fue cuando yo me despedí de él. […] Nos salimos de ahí, y lo estaba esperando la hermana de ‘Alejo, el paisa’, que le dijo: ‘Mira, yo soy la hermana de lo del paisa’ y le dijo: ‘Es igualita’. Creo que es la última foto que se pudo haber tomado Martín ese día”, declaró Vega.



¿Qué fue lo que le pasó a Martín Elías?

El hijo de Diomedes Díaz falleció trágicamente el 14 de abril de 2017 a los 26 años, luego de sufrir un grave accidente de tránsito en una carretera del departamento de Sucre, Colombia, que ocurrió en horas de la mañana, cuando el artista se desplazaba en una camioneta desde Coveñas hacia Valledupar, tras ofrecer un concierto en Semana Santa.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo en el que viajaba Martín Elías se movilizaba a alta velocidad y el conductor perdió el control. El carro terminó volcándose violentamente varias veces sobre la vía. El artista trasladado de urgencia al Hospital San Onofre y posteriormente al Hospital de Sincelejo, donde ingresó con múltiples fracturas y trauma craneoencefálico severo. A pesar de los esfuerzos médicos, el cantante falleció en la tarde de ese mismo día.

La noticia conmocionó al país y al mundo del vallenato. Fanáticos, colegas y familiares expresaron su dolor ante la pérdida de un joven que se perfilaba como el heredero musical de su padre. Su estilo, que combinaba el vallenato tradicional con toques modernos, le había dado un lugar especial entre las nuevas generaciones de seguidores del género.

