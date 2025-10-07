En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Última persona con la que Martín Elías se tomó foto y qué hay tras video que revivieron

Última persona con la que Martín Elías se tomó foto y qué hay tras video que revivieron

Varios viralizaron una grabación en la que el intérprete saluda a un fan asegurando que es la última de él con vida. Aunque no hay certeza de eso, sí se sabe quién fue la última persona que posó con él.

