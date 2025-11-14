En vivo
La usurpadora
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / María C. se defendió tras la desahogada de Valentina frente a Lucho en el 'Desafío'

María C. se defendió tras la desahogada de Valentina frente a Lucho en el 'Desafío'

En el capítulo 93, el Súper Humano les contó a sus compañeros de Alpha que no le confesó a su compañera lo que ocurrió con María C. en El Cubo de Eliminados tan pronto ella salió del programa.

María C. reaccionó luego del tenso encuentro entre Valentina y Lucho en el 'Desafío'.
María C. reaccionó luego del tenso encuentro entre Valentina y Lucho en el 'Desafío'.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad