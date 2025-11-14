María C. se defendió tras la desahogada de Valentina frente a Lucho en el 'Desafío'

Los fanáticos del 'reality' de los colombianos fueron testigos de un emotivo momento que tuvo lugar en La Ciudad de las Cajas cuando la girardoteña se desahogó frente a las cámaras y sus compañeros, revelando de esta forma que, aunque sí intentó tener una relación con Lucho fuera del programa, no lograron concretar algo debido a las "mentiras" y la diferencia de personalidades.

Lucho no le contó a Valentina lo que pasó con María C. tan pronto salieron del 'Desafío'

El Súper Humano reveló que no le quiso contar a la joven el arrunchis y el beso que ocurrió con la exintegrante de Omega cuando estuvieron en El Cubo de Eliminados, sino que fue un tema que salió a colación después. Sin embargo, hizo énfasis en que no le fue infiel el tiempo que intentaron estar juntos.



"Yo llamé a María C., entonces ella era... Me llamaba todos los días y me decía 'Valen, mira, yo no hice nada con él' y yo le decía: 'amiga, tranquila, como se lo dijo él, no fuimos, no somos, ni seremos, entonces ya fue'. Yo lo primero que hice al salir fue contarle todo lo que hice y me mintió diciendo que María C. era la que lo buscaba, que no sé qué, cuando nos dimos cuenta que fue al contrario", contó Valentina visiblemente afectada.



María C. se pronunció luego de la pelea entre Lucho y Valentina en el 'Desafío'

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la joven les agradeció a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirle y expresarle su apoyo, añadiendo que ella continúa fiel a su propia versión de la historia.

María C., del 'Desafío', les agradeció a sus fanáticos por el apoyo. Foto: Instagram @mariacdesafioxxi

"Gracias a todos los que me escriben cosas lindas, con la fe intacta de lo que han podido conocer de mí. 'El lobo siempre será el malo si el cuento lo cuenta Caperucita'", escribió.

Durante las entrevistas que dio para Caracol Televisión, la exreina de belleza aseguró que no se sentía en la obligación de darle explicaciones a Valentina y añadió que tampoco tenía dentro de sus planes darse una oportunidad en el amor con Lucho.

