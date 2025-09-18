María C. llamó "encarrete" a la situación de Lucho y Valentina: contó su verdad sobre El Cubo

La exreina de belleza llanera fue la más reciente invitada a Día a Día, donde aprovechó para contarle a Carolina Cruz, Catalina Gómez e Iván Lalinde detalles de su paso por La Ciudad de la Cajas. La Súper Humana se refirió sin filtros a su situación con Lucho, ya que pudieron compartir más de cerca mientras convivieron en El Cubo de Eliminados, espacio en el que esperaban a reincorporarse a la competencia para reemplazar a un compañero o salir definitivamente del programa.

María C. destapó su versión de lo ocurrido con Lucho en el Desafío

La competidora confesó que no tenía intenciones de contarle a Gero lo que había sucedido con el exintegrante de Alpha porque aún no se conocían y explicó detalladamente si lo que grabaron las cámaras fue lo único que ocurrió en la habitación:



"Pues, lo que todos vimos, un beso, un arrunchis, un feeling, una conexión, bien, hasta ahí. Y ya, Gero obviamente venía como 'este es el chisme de la vida, yo necesito saber' y yo era como no quiero hablar del tema", explicó.

Posteriormente, la desafiante fue interrumpida por el conductor del matutino, que no dudó en decir que Lucho estaba entusado porque su "relación" con Valentina estaba en un punto crítico con su salida del formato. Ante este comentario, Carolina Cruz y María C. intervinieron para que redefiniera el significado de relación, pues la pareja no llegó a concretar nada sólido en la producción.

"Es que yo digo que un encarrete es totalmente diferente a una relación. Si yo digo tú y yo tenemos una relación y tenemos ciertos acuerdos y cosas que ya están de común acuerdo... Era un encarrete", dijo.

Cuando le preguntaron si ve algún tipo de futuro con el Súper Humano, la abogada admitió que simplemente espera contar con él en términos amistosos, añadiendo que le parece una gran persona: "Chévere entablar esa amistad, es lindo esas personas que uno conoce en diferentes contextos, historias. Con Lucho conectamos seguramente por la situaciones y las emociones con las que uno viene cargado y empezamos a echar chisme", dijo.

