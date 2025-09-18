En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Cáncer de Conrado Osorio hizo metástasis: desde el hospital contó su delicado estado

Cáncer de Conrado Osorio hizo metástasis: desde el hospital contó su delicado estado

El destacado actor reapareció en redes sociales luego de estar ausente durante semanas. En una publicación de Instagram, explicó que se encontraba hospitalizado desde hace un par de días.

