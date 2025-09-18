Cáncer de Conrado Osorio hizo metástasis: desde el hospital contó su delicado estado

Desde que fue diagnosticado con cáncer de colon, Osorio ha registrado su proceso a través de las plataformas digitales, por lo que ha expuesto los momentos en los que ha estado delicado de salud, pero también aquellas situaciones en las que mantiene la esperanza. El pasado 17 de septiembre, el actor llamó la atención por aparecer después de días de ausencia, por lo que reveló que se encuentra delicado.

Mira también: Conrado Osorio explicó por qué tuvo que suspender temporalmente la quimioterapia



Según confesó, su enfermedad hizo metástasis en una zona de su organismo que no esperaba: "no salió metástasis en la cervical, pero salió metástasis aquí en el cuello, entonces por ahí hay por comenzar un tratamiento con radioterapia para esto", mencionó.

Posteriormente, indicó que la semana del 8 al 14 de septiembre fue retadora debido a que tuvo que asistir a urgencias porque empezó a sentir malestar: hipotermia e hinchazón en los pies.

Publicidad

Conrado aprovechó para recordar también que desde hace bastante tiempo ha estado viviendo con un solo riñón (el izquierdo) y, a pesar de que este lo había mantenido saludable, ha presentado problemas porque está "colapsado", lo que ha desencadenado que los médicos tomaran la decisión de practicarle una nefrostomía, que consiste en "colocar una manguera por la espalda para extraer el líquido de la orina para salvar el riñón. Era el recurso más inmediato", explicó el actor, añadiendo que este procedimiento se lo practicaron durante el fin de semana.

Mira también: Conrado Osorio se grabó desde la clínica y dio a conocer novedad sobre el cáncer que padece

Publicidad

Finalmente, confesó que por el momento le dieron dos opciones: someterse a la nefrostomía cada dos o tres meses; o en su defecto, optar por un catéter TJ, alternativa que ya había usado hace algún tiempo.

Diferentes usuarios de Internet, entre ellos figuras como Christian Tappan y Martha Isabel Bolaños, le han dejado mensajes de aliento para mantenerse fuerte ante esta situación: "Que Dios en su misericordia nos ayude a sanar. Un abrazo desde Costa Rica❤️", "Abrazo fuerte para ti", "Eres un tremendo guerrero. Que Dios te siga bendiciendo en este proceso tan fuerte… Te acompaño de corazón y en mis oraciones te llevo 🙏", "Mucho ánimo y si te ves mucho mejor , "Yo sé que Dios te va a sanar y sé que eres de mentalidad positiva 👏", son algunos de los mensajes que se destacan.

Mira también: Conrado Osorio hizo importante anuncio sobre su lucha contra el cáncer: "No es fácil"