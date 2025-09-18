En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Esposo de Mencho se pronunció luego de que la Súper Humana terminara de primeras el Desafío a Muerte

Esposo de Mencho se pronunció luego de que la Súper Humana terminara de primeras el Desafío a Muerte

La pesista olímpica dividió opiniones en el más reciente ciclo al molestarse por recibir el Chaleco de Sentencia que originalmente debía ir para Grecia. Su esposo, Chan, le expresó su admiración en redes.

Esposo de Mencho, del Desafío, envió indirecta luego de que ella fuera la primera mujer en salvarse de la Muerte.
Esposo de Mencho, del Desafío, envió indirecta luego de que ella fuera la primera mujer en salvarse de la Muerte.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad