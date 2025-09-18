Esposo de Mencho se pronunció luego de que la Súper Humana terminara de primeras el Desafío a Muerte

Mencho, Tina y Deisy se enfrentaron en el Box Negro para el Desafío a Muerte, una prueba para la que se requirieron habilidades como la fuerza, la resistencia y la puntería. Pese a que Rosa también había recibido un Chaleco de Sentencia, tuvo la posibilidad de quitárselo al revelar que había sido La Elegida del ciclo, por lo que la pesista olímpica fue la única representante de Gamma en el terreno de juego.

La samaria logró terminar de primeras el enfrentamiento deportivo, noticia que fue celebrada por todos los integrantes de su equipo a pesar de las discusiones que han tenido en los últimos días. La mujer aprovechó la oportunidad para agradecerle a su hija, quien se ha convertido en su motor para no desfallecer en su paso por La Ciudad de las Cajas: "Gracias hija, esposo", se le escuchó decir mientras era abrazada por Potro.

La reacción del esposo de Mencho a su victoria en el Desafío

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Edinson Angulo, más conocido como Chan en las plataformas digitales, se pronunció sobre su victoria, demostrando de esta forma no solo que la apoya incondicionalmente en sus proyectos, sino también que confía en sus capacidades físicas y mentales, incluso si estas llegan a ser cuestionadas por más personas.

Qué dijo el esposo de Mencho ante la victoria de la Súper Humana en el Desafío a Muerte. Foto: Instagram @chann.oficial

"Felicidades amor, te amo. Yo solo digo... Mejor no digo nada", escribió junto a una publicación que realizó Caracol Televisión en colaboración con el Desafío del Siglo XXI.

Esta no es la primera vez que el deportista aparece en redes sociales para defender a su pareja sentimental, pues en varias oportunidades ha respondido con contundencia a quienes la critican por su "bajo rendimiento" en los boxes o a los mensajes ofensivos que recibió cuando se convirtió en La Elegida del Desafío, pues en esta misma temporada Gamma perdió todo el dinero que había conseguido hasta el momento debido a que salieron derrotados el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, misma prueba en la que ella se lesionó la pierna.

