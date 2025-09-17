Quién era El Elegido del Desafío: Pidió perdón, pero uno de sus compañeros se molestó

El capítulo 54 del Desafío XXI estuvo cargado de tensión y sorpresas y los 3 equipos llegaron al Box Negro con la expectativa de conocer la identidad del Elegido del décimo ciclo.

Mira también: Familia de Rosa le habría enviado pulla a Mencho tras pelea por el Chaleco de Sentencia



Quién era el Elegido del décimo ciclo del Desafío

Al inicio nadie quiso levantar la mano para dar alguna hipótesis, pero finalmente Rosa salió de su "escondite" y contó que su misión consistía en desaparecer los zapatos de todos sus compañeros para que afrontaran una de las pruebas únicamente con medias.



Andrea le preguntó por qué los equipos terminaron participando en todas las pruebas sin calzado, a lo que Rosa respondió: “Yo dije, si dejo una sola me van a descubrir, entonces los escondí todos para despistar. Mi equipo es guerrero, pudimos”.

Sin embargo, sus palabras no dejaron satisfechos a todos. Gio expresó su inconformidad: “Si era una prueba, con agua habría bastado, para qué ponernos en esas innecesariamente”.

Publicidad

Ante el reclamo, Rosa solo atinó a decir “perdón”. Finalmente, como recompensa por haber cumplido la misión, recibió 10 millones de pesos en su cuenta personal.

Mira también: Un hombre anuncia que también se quiere ir del Desafío: “estoy aburrido ya”

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.