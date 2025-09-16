En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Un hombre anuncia que también se quiere ir del Desafío: “estoy aburrido ya”

Un hombre anuncia que también se quiere ir del Desafío: “estoy aburrido ya”

Uno de los hombres de Gamma se frustra tras perder la prueba del Box Blanco y asegura que está aburrido de las discusiones al interior del equipo, por lo que prefiere colocarse el chaleco e irse.

Publicidad

Publicidad

Publicidad