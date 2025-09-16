Quién ganó la prueba del Desafío HOY: dolorosa lesión, caídas y gritos de dolor

En el capítulo 53 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna reunió a los equipos en el Box Blanco para una exigente prueba por relevos. Alpha compitió con Tina, Eleazar, Deisy y Leo; Gamma con Rosa, Potro, Zambrano y Grecia; y Omega con Rata, Juan, Miryam y Katiuska.



Cómo fue el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Blanco

En el primer tramo, los desafiantes usaron una cuerda para impulsarse y pararse sobre una plataforma inestable, desde donde se columpiaron para luego sujetar otra cuerda y alcanzar el siguiente nivel.

Después hicieron un recorrido con estribos hasta una malla circular. Luego atravesaron dos esferas metálicas gigantes y una segunda malla circular. En la plataforma, los tres primeros competidores de cada equipo tomaron dos dodecaedros de madera, mientras que el cuarto integrante cargó tres. Con ellos, subieron por puentes colgantes hasta el nivel superior de la pista, desde donde descolgaron las piezas con la ayuda de una cuerda con dos argollas, para formar en el primer piso una torre.



El primer equipo en regresar sin que su torre se derrumbara, se quedó con la victoria.

Quién ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Blanco

Durante la pista, las caídas y los errores fueron protagonistas: Rata, Miryam y Grecia se cayeron en varias ocasiones, Deisy sufrió un fuerte golpe en la pierna y Zambrano falló al ubicar las piezas. Finalmente, Omega se quedó con la victoria, aunque la celebración se vio opacada por la lesión de Juan, quien se lastimó justo cuando estaba por llegar a la meta.

