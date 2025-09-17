Eliminación de una mujer en el Desafío: llanto, emotiva promesa y hasta beso

Tras una exigente pista en el Box Negro, Deisy fue eliminada del Desafío Siglo XXI. Tan pronto Andrea Serna anunció “la prueba terminó”, la joven de 22 años se lanzó al piso, mientras sus compañeros corrían a consolarla.

Cuando Rata, de Gamma, se acercó, le expresó: “Me vas a hacer mucha falta”.

Posteriormente, Andrea le preguntó por su experiencia, y Deisy respondió: “Yo sabía que cualquier desconcentración me podía jugar en contra. En el Box de Muerte uno tiene que estar muy pendiente de todo. Me equivoqué dos veces, así lo quiso Dios. Si es de volver, aquí estaré de nuevo, y si no, les estaré haciendo mucha fuerza”. Leo también la despidió con palabras de admiración.

Conmovida, Deisy agregó: “Andrea, voy a extrañar todo mañana cuando despierte y no esté en la casa Alpha. Creo que era de las pocas que, estando acá, no extrañaba nada afuera. Va a ser gratificante pensar que el sueño que tenía desde pequeña de estar acá, se cumplió”.

Sobre su relación con Rata, la barbera confesó: “Voy a extrañarlo mucho también. Desde el día uno fue muy caballeroso y respetuoso. Fue como una curita para el corazón cuando no me sentía del todo bien y estaba sola. Él sabe que me va a hacer falta. Le agradezco a la vida porque esto hace parte de las cosas más bonitas que me han pasado”.

Rata, conmovido, le respondió: “Aquí no se acaba todo, esto es apenas el inicio de algo muy bonito”. Después, él la abrazó y le dijo: "Cuídate mucho mi amorcito, espero verte", prometiendo volverse a ver cuando él salga de la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.