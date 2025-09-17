María C. salió del Desafío y dio versión sobre la convivencia con Lucho: “Estaba muy triste”

Tras la eliminación de Deisy del Desafío del Siglo XXI en el Box Negro, la llanera salió oficialmente de La Ciudad de las Cajas. En exclusiva, la Súper Humana se pronunció sobre su relación con Gero y Lucho en El Cubo de Eliminados.

La exintegrante de Omega se convirtió en una de las Súper Humanas más recordadas del Desafío del Siglo XXI no solo por la representación cultural que mostró en La Ciudad de las Cajas, sino también por las críticas de Omega por su rendimiento y la situación que vivió con Lucho una vez salieron de sus respectivos equipos.

La exreina de belleza concedió una entrevista exclusiva en donde se pronunció acerca de cómo fue su experiencia en El Cubo de Eliminados, asegurando que es el espacio perfecto para reflexionar sobre la competencia y la vida fuera de Tobia, Cundinamarca.

Primera declaración de María C. sobre Lucho fuera del Desafío

La competidora confesó que la relación que tuvo con Gero y Lucho fue muy diferente, pues mientras el hijo de Juan Pablo Ángel compaginó con ella muy bien gracias a su personalidad, ella vio a Lucho un poco desanimado cuando llegó.

“Conviví con Lucho, una experiencia también muy bonita, estaba muy triste, yo soy un poquito más alegría, entonces trataba de que se contagiara de esa alegría porque estar ahí no es fácil”, explicó.

Durante la misma entrevista reveló que confiaría en Myrian, su compañera en la escuadra rosada, porque le demostró ser una persona centrada y neutra en el tiempo que compartieron juntas.

En contraposición, expuso que no le daría un voto de confianza a Eleazar no solo porque no se relacionaron en el programa, sino también por algunas decisiones que tomó.

Posteriormente, admitió que lo que más le costó controlar en el reality de los colombianos fue su actitud “consentida”, pues muchas veces se sintió abrumada por la complejidad de las pruebas y deseaba exteriorizar lo que pensaba acerca del juego.

Por último, no desaprovechó la oportunidad para contar que planea estar activa en las plataformas digitales, pues quiere compartir contenido relacionado no solo con el ejercicio, sino también material que puede servir de guía para las personas que estén interesadas en su faceta como abogada.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.