En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Paulina Vega reapareció con noticia sobre la maternidad y generó debate: "Es un crimen"

Paulina Vega reapareció con noticia sobre la maternidad y generó debate: "Es un crimen"

La Señorita Colombia 2013 apareció en redes sociales para pedir ayuda en un proyecto que quiere ejecutar en Colombia. Su postura dividió opiniones en las plataformas digitales.

Paulina Vega solicitó ayuda para alargar la licencia de maternidad en Colombia.
Paulina Vega solicitó ayuda para alargar la licencia de maternidad en Colombia.
Foto: Instagram @paulinavegadiep
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:03 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad