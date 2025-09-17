Paulina Vega reapareció con noticia sobre la maternidad y generó debate: "Es un crimen"

La ex Miss Universo 2014 volvió a ser noticia en las plataformas digitales luego de que solicitara ayuda de su comunidad para proponer aumentar la licencia de maternidad en Colombia. La revelación tuvo lugar meses después de que confirmara, inesperadamente, que había dado a luz a una hija, situación que dejó desconcertados a sus seguidores, pues no sabían acerca de su embarazo tampoco de la relación sentimental que sostenía.

"NECESITO TU AYUDA. ¿Cómo podemos aumentar la licencia de maternidad en Colombia? Es algo muy importante. Si cuidamos a las madres que cuidan a sus hijos, no solo cuidamos a la madre y el hijo si no a la sociedad ENTERA", escribió el pasado 16 de septiembre junto a una selfie.

Posteriormente, indicó describió que las licencias cortan son un "crimen"; por lo que les pidió a sus seguidores que se pusieran en contacto con ella por medio de los mensajes directos para guiarla en esta iniciativa.

Esta post generó todo tipo de reacciones entre los internautas, pues hubo quienes la felicitaron por impulsar esta idea, mientras que otros aseguraron que quizás la solución estaba en extender la licencia de paternidad.

"¡Aquí en Croacia tenemos 1 año completo de licencia pagada para los 2 primeros hijos, y desde el tercer niño en adelante tenemos 3 años completos de licencia pagada por niño!", "Ay Dios mío si supieran que en usa 🇺🇸 son 20 días 😪💔", "Vamos pa' esa", "Dónde hay que firmar", "Siempre pensando en todo", "Totalmente de acuerdo, ¿cómo podemos apoyarte?", "El tema en colombia es que entre más se busca apoyar las madres, más les cierran la puerta a las mujeres en el mundo laboral", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Vega es recordada con cariño por la comunidad latina no solo por su triunfo en Miss Universo, siendo la segunda mujer colombiana en ostentar la corona, sino también por los proyectos que ha protagonizado, tal es el caso de su participación en A Otro Nivel (desempeñando un rol como presentadora), la producción de Caracol Televisión que recientemente cerró sus convocatorias para para participar en la nueva edición del programa.