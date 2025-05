VIDEO: Paulina Vega regresó a trabajar tras dar a luz y así se ve en su nueva faceta

Paulina Vega, sin duda, es una de las mujeres que más halagos se llevan por parte de los colombianos por medio de redes sociales y en el 2025 ha dado mucho de qué hablar tras anunciar sorpresivamente que no solo se casó, sino que también tuvo un bebécon su pareja, un hombre del cual no se conocen muchos detalles.

Por el momento, la ex Miss Universo no ha mostrado el rostro de su pequeña, pero los internautas han estado bastante atentos a todo lo que comparte, pues esperan que en algún instante se haga público el aspecto de su bebé, sin embargo, esto no ha sucedido por ahora.

Desde que hizo los importantes anuncios, la mujer ha estado alejada de las cámaras, reflectores y la mirada pública, además, en repetidas ocasiones ha habladosobre lo necesario de la privacidad y lo importante que fue para ella tener la oportunidad de vivir su proceso en privado.

Paulina Vega vuelve a trabajar como modelo

Ahora, tras meses de ausencia, la exreina les dio una sorpresa a sus fanáticos comunicándoles que volvió al ruedo y nuevamente está trabajando, aunque no especificó de qué se trata el proyecto al que le está dedicando todos sus esfuerzos.

En el video se ve a una Paulina muy sonriente, con un vestido que resalta su figura y su cabello completamente suelto, de la misma forma, escribió: “Back to work 🎥 ❤️”, por lo cual ha recibido bastantes comentarios halagando su belleza y que regrese a su trabajo.

“Todo vuelve a su lugar, la reina vuelve a su trono 😍”, “Como si no hubiera pasado por parto ni por casamiento, todo en su lugar y mucho mejor 😍👑”, “Y la única te cuento que puede parir y verse aún mucho mejor🤯🤌🏻”, “Paulina después de tener un bebe jajaja😮”, “Lo que todos estábamos esperando 😍”, “Diosa caribeña, hermosa, divina! Gracias por ser la reina eterna. 🥰🔥”, dicen algunos de los mensajes.

Lo cierto es que en sus publicaciones ya son muchos los que tienen dudas sobre si fue ella quien dio a luz a su bebé o si utilizó el método de gestación subrogada, esto, debido a su apariencia, específicamente a las instantáneas que ha publicado de su abdomen y cómo se ve tras solo meses de ser mamá.