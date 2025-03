FOTO: Paulina Vega muestra su cuerpo tras dar a luz a un bebé, así se ve

Paulina Vega anunció el 23 de febrero que se convirtió en mamá , sin embargo, por el momento no se conocen detalles como cuánto tiempo tiene su hija o quién es su esposo. Razón por la que muchos internautas están pendientes de ella a través de sus redes sociales.

Paulina Vega después de tener a su bebé

Precisamente, en su cuenta de Instagram, donde supera los seis millones de fanáticos compartió una historia en la que está usando ropa deportiva, ceñida al cuerpo y que deja ver cómo luce tras convertirse en mamá, momento desde el que la han llenado de halagos.

Allí está posando frente a un árbol y escribió: “Mover el cuerpo es una de las más grandes dichas que tenemos. Aprovéchalo, disfrútalo. Mover el cuerpo te sana hasta lo que pensabas que era insanable”, con lo que dejó ver su pasión por el ejercicio.

Paulina Vega publicó foto de cómo se ve tras dar a luz. Foto: Instagram @paulinavegadiep

A partir de su anuncio, la exreina ha compartido varias reflexiones sobre la manera en la que está viendo, agradeció a quienes la han apoyado y están celebrando con ella el crecimiento de su familia. Ahora prioriza la privacidad y dice que elige qué guarda, pues esto es parte de su progreso personal.

Paulina Vega responde a los que critican su privacidad

De la misma forma en esta publicación, la Miss Universo 2014 les envió un mensaje a quienes criticaron que no hubiese contado ningún detalle sobre su embarazo o acerca de su matrimonio. “En las redes sociales, exponerlo TODO es la “norma”, por lo tanto, la privacidad se siente como algo raro, y para muchos, llega a generar presión”, escribió.

Explicó que esto no significa que tenga una vida secreta o algo por esconder, sino que considera que hay magia en lo que guarda. “No todo necesita ser contado, no todo tiene que ser visto… Así que, no tienes por qué sentirte mal si decides guardarte algo para ti. Solo tú tienes la llave para decidir qué compartir, cuándo hacerlo (si quieres hacerlo) y de qué forma hacerlo”, mencionó.

Son muchos los que se han mostrado de acuerdo con sus afirmaciones y la han felicitado por llevar su vida de esta manera, mientras que otros continúan completamente sorprendidos por la forma en la que dio la noticia de su familia: “Te aplaudo! 👏 y te felicito ❤️ bendiciones a tu linda familia”, “Felicidades porque entendiste la vida misma”, “Maravilloso mensaje. 🤍”, “Eso es bonito, saber proteger, y protegerte 🙌”.

