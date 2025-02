Paulina Vega posó para una sesión de fotos con su "pancita de embarazada" y nadie lo notó

La reconocida modelo y exreina de belleza Paulina Vega es noticia desde el pasado 24 de febrero debido a que anunció a través de su cuenta oficial de Instagram no solo que se había casado, sino también que tuvo una hija con su pareja sentimental . Las reacciones no se hicieron esperar, pues sus fanáticos reaccionaron con mucha sorpresa a la noticia y al mismo tiempo la felicitaron por estar en una de las etapas más bonitas de su vida.

Primeras imágenes de Paulina Vega con su "pancita de embarazada"

Una influencer conocida como Sami Lú revivió a través de un video en TikTok la sesión de fotos que se practicó Paulina Vega Dieppa para una marca capilar y, aunque las cámaras mostraban principalmente su rostro y lo bien cuidado que tiene el cabello, en ciertas tomas se nota lo que sería su vientre de embarazo.

La barranquillera lució con total naturalidad un vestido blanco y otro rosa que le quedaban un poco holgado en la parte inferior del vientre dejando a la imaginación si la modelo había subido de peso, estaba en estado de gestación o simplemente llevaba un atuendo que no le favorecía.

"Ya tenemos Miss Universo 2045", "ni sabía que tenía esposo", "esa niña debió salirle hermosa", "yo juraba que ella estaba soltera", "pero cómo no confirmaron si en la cara se ve", "si le prestas atención al video, el vestido no está completamente cerrado, quizás por la barriguita no le cerraba o le apretaba", "parpadeamos: Paulina casa y con bebé", "más escondida que Shakira en La Guacherna", "ahora nos presenta a la hija graduándose del colegio", "qué tal ella esté hablando de un perrito y todos crean que es un bebé", son algunos de los mensajes que se leen en la citada red social.

Es necesario mencionar que por el momento no se conoce quién es el marido de la figura pública y tampoco han salido a la luz imágenes de la nueva integrante de su hogar; sin embargo, muchos están ansiosos de conocer a profundidad esta historia que ha dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales.

Mira a continuación el video viral protagonizado por la Señorita Colombia 2013: