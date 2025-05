Karol G en Valledupar: niño acordeonero conquistó a la paisa con una serenata en plena calle

Tras una temporada alejada de las redes sociales y los espacios públicos debido a que estaba descansando del trabajo que significó su gira 'Mañana será bonito world tour', Karol G ha regresado más empoderada que nunca a la esfera artística, lanzando de esta forma su documental en Netflix 'Mañana fue muy bonito' y el videoclip en YouTube de su nuevo tema 'Latina foreva'.

Mira también: Acusan a Karol G de haberse copiado de Anitta en su nuevo videoclip 'Latina Foreva'

El pasado 29 de mayo, la cantante paisa arribó a Valledupar con su equipo de trabajo, noticia que causó todo tipo de reacciones en la ciudad, pues muchos habitantes se dirigieron al centro histórico para intentar acceder a la artista de talla internacional, quien se encontraba ofreciéndole una entrevista a Zane Lowe. La novia de Feid inicialmente se encontró con una quinceañera, a quien no dudó en felicitar por su día especial; sin embargo, poco después se conoció el emotivo momento que protagonizó con otro niño.

En el video, que ya es todo un fenómeno viral, se observa el instante exacto en el que la intérprete de 'Cairo' va caminando por la calle mientras sus seguidores la aplauden, cuando de pronto un niño que lleva acordeón en mano se le acerca para hacerle una muestra de talento. El grupo de seguridad de la colombiana la protege, mientras ella permanece emocionada por el encuentro y escucha atentamente al menor.

Publicidad

Mira también: La millonada que cuestan las botas con las que Karol G anunció una nueva canción y era

Tras unos segundos, 'La Bichota' le pide a su fanático que le dé un abrazo y, aunque él accede a tener contacto con ella, no deja de tocar el instrumento musical, demostrando de esta forma el compromiso con su trabajo. Las respuestas en las plataformas digitales no se han hecho esperar: "Él tiene claro lo que quiere", "No sé quién me hizo llorar: si Karol G o el sonido del acordeón", "Tan bello y ella tan humilde", "Qué hermoso gesto, ella es la más", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

Valledupar está teñida de rojo ante los eventos que presentará Silvestre Dangond junto a Juancho de la Espriella, por lo que muchos piensan que podría encontrarse con Dangond para algún proyecto; no obstante, esta información no ha sido confirmada.

Mira también: Karol G se sinceró sobre la condición médica que padece y que afecta su peso: recibe tratamiento