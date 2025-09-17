En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Cómo luce hoy en día la protagonista de 'Floricienta': han pasado más de 20 años desde su estreno

Cómo luce hoy en día la protagonista de 'Floricienta': han pasado más de 20 años desde su estreno

Florencia Bertotti es la actriz argentina que dio vida a Floricienta en la exitosa producción lanzada en 2004. Más de dos décadas después, la mujer sigue encantando con su apariencia física y carisma.

Publicidad

Publicidad

Publicidad