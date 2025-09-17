Cómo luce hoy en día la protagonista de 'Floricienta': han pasado más de 20 años desde su estreno

'Floricienta' se convirtió en una de las producciones juveniles que marcó a toda una generación por su dosis de romance y por su trama. La historia narra la vida de una joven que llega a trabajar como niñera de la casa de los Fritzenwalden, donde termina enamorándose del hijo mayor que regresa de un viaje en Alemania para cuidar de sus hermanos luego de la muerte de sus padres.

Mira también: Cómo se ve en la actualidad Dulce María, la niña de Carita de Ángel: así ha cambiado desde el 2000



Esta serie, que fue lanzada el 15 de marzo de 2004 en Argentina y contó con la participación de Florencia Bertotti (protagonista) y de otros artistas de la talla de Juan Gil Navarro, Isabel Macedo, Benjamín Rojas, Fabio Di Tomaso, Graciela Stéfani, Paola Sallustro, entre otros. Adicionalmente, su éxito fue tal que llegó a ser emitida en otros países como México, España, Italia, Colombia, Chile, Brasil y Portugal.

En la actualidad, la actriz que dio vida a esta dulce joven tiene 42 años y continúa activa en el mundo den entretenimiento. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 2 millones de seguidores que están atentos a su faceta como actriz, cantante y creadora de contenido. De hecho, comparte material relacionado a sus giras musicales a nivel internacional y los viajes que ha realizado a zonas turísticas de España, Francia y otros países.

Publicidad

Mira también: Así luce Superlight, el personaje que hacía bromas sobre comida chatarra en También Caerás



Cuándo se entregan flores amarillas y qué tiene que ver 'Floricienta'

Las flores amarillas se entregan el 21 de marzo o el 21 de septiembre como representación del momento en el que inicia la primavera en los dos hemisferios (depende de la ubicación geográfica). Ese es entendido como un símbolo de amor, amistad y nuevos comienzos, idea que compagina muy bien con la cultura colombiana al tener la celebración del Día de Amor y Amistad que se realiza el tercer sábado de septiembre.

Esta tradición de entregar las flores amarillas surgió gracias a la producción 'Floricienta', dado que su protagonista soñaba con recibir este obsequio por parte de su persona amada, lo que incluso la llevó a sacar una canción homónima ('Flores amarillas'). Este tema musical se popularizó años después en TikTok, convirtiéndose en tendencia, pues cada vez más usuarios se sumaban a asumir el reto de sorprender a sus parejas con este romántico gesto.

Publicidad

Mira también: Qué edad tenía la actriz que hizo de Emel cuando grabó Todo por mi familia y qué tanto ha cambiado