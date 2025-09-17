Sofía Calero, hija de Carlos Calero, destapó si está embarazada, ¿el presentador será abuelo?

Sofía Calero ha llamado la atención de miles de seguidores en redes sociales debido a la boda que se realizó en junio de 2025 en Grecia, una celebración que contó con la compañía de sus familiares y seres queridos más cercanos. Luego de irse de la casa familiar y de formar su propio hogar junto a su esposo Nicolás Alonso, la joven reapareció en redes sociales para aclarar los rumores que han surgido respecto a un posible embarazo.

Las especulaciones iniciaron, de hecho, por una publicación que hizo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, pues anunció un viaje: "Hoy nos vamos para un viaje que nos tiene demasiado emocionados. Vamos Nico y yo con otra personita muy especial. ¿Quién cree que sea?", preguntó la joven, lo que causó que muchos usuarios de Internet creyeran que se trataba de un indirecta respecto a la espera de un bebé debido al término "personita".

Hija de Carlos Calero aclaró que no se encuentra embarazada. Foto: Instagram @sofiacalero

Tras recibir varios mensajes, Sofía volvió a tomarse el mismo canal de comunicación para dar claridad al malentendido: "Aclaración: NO, no es un bebé. Ya sé, fue mi culpa por decir "personita". Fin del comunicado", escribió mientras iba en el carro.

Lo cierto es que después, Sofía se tomó una foto en Buenos Aires, Argentina, con su pareja sentimental, pero no mostró cuál era la tercera persona de la que hablaban, por lo que se especula que quizás se trataría de su hermano Carlos.



Cómo fue la boda de Sofía Calero y Nicolás Alonso

Calero viajó junto a toda su familia en un eurotrip cuyo destino final era Grecia, espacio donde finalmente se realizó el evento. La joven no solo presumió su hermoso vestido de matrimonio, que estaba diseñado en encaje y el cuál transportó desde Colombia, sino que también expuso las fotos de la celebración, asegurando de esta forma que días antes celebró una boda en el país latinoamericano para que sus abuelos pudieran asistir y darle su bendición para emprender esta nueva etapa de su vida.

Esta ceremonia fue privada y se desarrolló en Bogotá, por lo que se conocieron pocos detalles al respecto.

