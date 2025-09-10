Gamma perdió TODO SU DINERO en el Desafío durante el Robo del Siglo: reacción de Zambrano

Uno de los castigos más temidos por los Súper Humanos fue seleccionado en el capítulo 48 del Desafío del Siglo XXI. En esta ocasión Omega resultó beneficiado, pues se quedó con todo el dinero que había ahorrado Gamma desde que inició la producción de Caracol Televisión.

La estrategia de Gamma salió mal

Los participantes se reunieron para debatir acerca de cómo distribuirían el dinero en las cajas dispuestas por la producción. Durante el episodio, Zambrano propuso poner todo el dinero en un solo cofre para tener más posibilidades de proteger el monto total; por lo que como grupo tomaron la decisión de seguir sus instrucciones con una pequeña variante.



Sin embargo, esto no resultó del todo bien, pues cuando Camilo llegó a hacer la selección de la caja se llevó la suma de 105 millones de pesos para la escuadra rosada.

“¿Viste? Les dije que en las esquinas no se podía. Donde yo la tenía, la tenía bien. Tú dijiste allá y por eso no dije nada (…) Vamos es a dormir… Que lo cojan, ahí se los voy a dejar. Yo tengo es sueño, muy bien que se lo llevaran todito”, expuso Zambrano después de que su rival los abandonara.

El golpe final llegó con la visita de Myrian, quien se quedó el dinero restante.

“Yo iba a elegir el dos. Venía con el dos en mi cabeza”, reveló la concursante de Omega cuando le preguntaron por qué había elegido el cofre número tres.

Cabe mencionar que antes de cumplir con este castigo, los participantes ya habían recibido instrucciones de la presentadora Andrea Serna acerca de cómo se llevaría a cabo todo el proceso; por lo que tuvieron la posibilidad de planear la estrategia.

El equipo castigado debía ir al Rincón de los Castigos y guardar todo su dinero en ocho cajas. Durante 12 horas, el equipo que imponía el castigo podía bajar en diferentes momentos y escoger una de las cajas para quedarse con lo que tuviera dentro. Cada vez que se llevaban una, los castigados debían redistribuir el dinero entre las ocho, en un proceso que se repetía ocho veces, así lo revelaron en el programa.

