Mencho y Rosa se emocionaron al confirmar que están dentro del top 10 del Desafío Siglo XXI.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Gamma luchará en el Box Negro para no quedarse con un solo hombre
No te puedes perder esta noche el Desafío, en el cual los sentenciados la darán toda en la prueba a Muerte. Debes estar atento para ver quién queda eliminado en La Ciudad de las Cajas.
09:14 p. m.Valentina quedó eliminada del Desafío
08:53 p. m.Empezó Desafío a Muerte de mujeres
Mencho, Rosa y Valentina se miden en el Box Negro para determinar quién se va del Desafío Siglo XXI.
08:52 p. m.Eleazar quedó eliminado del Desafío
Gio logró terminar primero que Eleazar, y por eso aseguró un puesto en el siguiente ciclo del Desafío Siglo XXI.
08:39 p. m.Empezó Desafío a Muerte de hombres
Gio y Eleazar están dándolo todo en el Box Negro para no irse del Desafío Siglo XXI.
08:24 p. m.Quién era El Elegido en el Desafío ciclo 15
Rosa era la Elegida y tenía que hacer que su equipo fuera a Playa Baja, pero no lo logró.
08:16 p. m.Zambrano molesta con Katiuska
Antes del Desafío a Muerte en el Box Negro, los participantes están en su casa pensando en cómo será la prueba y, en medio de esto, molestan entre ellos. Cuando Leo, Tina, Zambrano y Katiuska estaban en la sala, empezaron a darse besos en la mejilla, pero luego ocurre algo que generó risas entre los cuatro.
08:00 p. m.Gamma empieza cumpliendo el castigo
Potro, Yudisa, Valentina y Gio se enfrentan al castigo que Omega les impuso en el Desafío Siglo XXI, ¿lo cumplirán?