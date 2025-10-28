🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Gamma luchará en el Box Negro para no quedarse con un solo hombre

Zambrano molesta con Katiuska

Antes del Desafío a Muerte en el Box Negro, los participantes están en su casa pensando en cómo será la prueba y, en medio de esto, molestan entre ellos. Cuando Leo, Tina, Zambrano y Katiuska estaban en la sala, empezaron a darse besos en la mejilla, pero luego ocurre algo que generó risas entre los cuatro.