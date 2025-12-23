Publicidad

Número de Diomedes Díaz que salió en la lotería en el aniversario de su muerte - CaracolTV

Diferentes fanáticos de Diomedes Díaz jugaron la lotería el pasado 22 de diciembre, aprovechando el aniversario de muerte número 12 de 'El Caicuqe de la Junta'.

Número de Diomedes Díaz cayó en la lotería el 22 de diciembre; no fue el de su tumba

El pasado 22 de diciembre se cumplieron 12 años de la muerte de 'El Cacique de la Junta', que falleció debido a un paro cardiorrespiratorio que sufrió en su casa en Valledupar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de dic, 2025
Cuál fue el número de Diomedes Díaz que cayó en la lotería este 22 de diciembre.