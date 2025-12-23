Número de Diomedes Díaz cayó en la lotería el 22 de diciembre; no fue el de su tumba

¡Lo volvió a hacer! Hay conmoción en las plataformas digitales luego de que se diera a conocer que cayó uno de los número de la suerte del intérprete de temas como 'Mi primera cana', 'Sin medir distancias', 'El cóndor herido', 'Tú eres la reina', entre otros clásicos del vallenato en Colombia.

Cuál fue el número de Diomedes Díaz que cayó en la lotería

En pasado 22 de diciembre, cuando se cumplían 12 años sin el destacado cantante, se conoció que cayó el 1957 con el animal perro en la lotería El Paisita Noche, hecho que generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, especialmente entre los fanáticos del artista que creen fielmente en que ayuda a sus seguidores económicamente incluso después de la muerte.



Esta cifra fue relacionada de inmediato con el año de nacimiento de Díaz, pues llegó al mundo un 26 de mayo de 1957 en San Juan del Cesar. A la curiosidad que de por sí ya daba el número, se le sumó el hecho de que cayó justo el día en el que se conmemora su muerte.





Díaz falleció en Valledupar luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Fue Consuelo Martínez, su pareja sentimental de ese momento, quien se percató del suceso y lo trasladó hasta la Clínica de Valledupar; sin embargo, cuando los médicos lo recibieron en el centro de salud se percataron de que había llegado sin signos vitales.

Diferentes usuarios de Internet se han pronunciado sobre lo ocurrido: "Cayó el número y el animal que lo representa", "Ay, ve, Diome generoso hasta en el otro plano", "Vamos por las demás loterías estamos en el ruedooo🙏🏼🙏🏼⚡⚡💪🏼💪🏼", "El de perro cayó al pelo 😂", "Gracias Cacique 🥳🥳🥳me ayudaste a resolver todo lo que tenía pendiente 🎉🎉🎉", "Yo lo hice, pero con la Cundinamarca 😭", "El Cacique todavía haciendo de las suyas. Grande, Diome 👏", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

El pasado lunes, los hijos de Díaz, entre ellos Rafael Santos y Betsy Liliana, se reunieron en el cementerio Jardines de Ecce Homo para recordar su legado y presentar oficialmente la nueva imagen de la tumba del vallenatero.

