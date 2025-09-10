Zambrano hizo apuesta sobre El Elegido del Desafío antes de la prueba previa a la eliminación

Mencho dio de qué hablar en el capítulo 48 del Desafío del Siglo XXI al protagonizar una caída que, a simple vista no mostró ser grave, pero que hizo que la mujer tuviera un retaso en el Box Amarillo. Antes del encuentro deportivo, Zambrano le contó a Grecia que tenía sospechas de que Mencho fuera seleccionada como La Elegida del programa debido a comportamientos extraños.

"Está llorando y está muy desesperada (...) Por eso le dije a Rosa 'Ojo, puede ser que pierda la prueba', pero la cuestión es que si pierde la prueba nos castigan y la plata es la otra cosa, eso afecta al equipo", expresó antes de que sus compañeros salieran rumbo al enfrentamiento deportivo.

Es necesario mencionar que Andrea Serna anunció al inicio del episodio que habían nuevos castigos en el reality y añadió que estaba en juego uno de los más esperados de la competencia: el robo del siglo que consistía en guardar todo el dinero en ocho cajas y esperar a que sus contrincantes los visitaran en varias oportunidades para quitarles dichos cofres y quedarse con el dinero, lo que suponía un gran riesgo para la casa naranja.

Mencho no es la única sospechosa de ser La Elegida este ciclo, pues también Gero ha llamado la atención debido a que tuvo un fuerte golpe en el Desafío Millonario que lo llevó a solicitar la revisión del equipo médico; por su parte, Rata también ha sido acusado de cumplir con una tarea secreta al portar el Chaleco de Sentencia en representación de Omega.

Los interesados para votar en la dinámica de El Elegido pueden ingresar a https://vota.caracoltv.com/ para hacer el proceso directamente en la página; sin embargo, si requieren del paso a paso, deberán ingresar a la siguiente nota (haciendo clic aquí) para conocer cómo pueden competir por el millonario premio que está en juego.

