Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Zambrano hizo apuesta sobre El Elegido del Desafío antes de la prueba previa a la eliminación

La pesista olímpica resultó herida luego de caerse en el Box Amarillo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Antes del encuentro deportivo, Zambrano le confesó sus sospechas a Grecia.

Por qué Zambrano cree que Mencho es La Elegida del noveno ciclo del Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:02 a. m.