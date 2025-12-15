J Balvin anuncia gira por todo Colombia en 2026: fechas y ciudades de los conciertos

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, ha dado de qué hablar en las últimas horas tras hacer 'sould out' en Medellín (Estadio Atanasio Girardot) y en Bogotá (El Campín). En cada uno de estos conciertos, llevó invitados especiales y dejó al público con la boca abierta por tremendo show.

A raíz del éxito que tuvo, complació a sus seguidores y ahora hará una gira con el nombre de 'Ciudad Primavera' en la que incluyó a las principales ciudades de Colombia. Esta es la lista completa con el lugar y fecha de este evento tan esperado por todos.



Gira de J Balvin en Colombia

Cali el 21 de marzo en el Pascual Guerrero

Cúcuta el 11 de abril en el General Santander

Bucaramanga el 18 de abril en el Américo Montanini

Barranquilla el 01 de mayo en el Romelio Martínez

Valledupar el 02 de mayo en el Parque de la Leyenda Vallenata

Cartagena el 09 de mayo en el Jaime Morón

Invitados de J Balvin al concierto de Medellín y Bogotá

Durante su esperado concierto en Medellín, J Balvin transformó el escenario en un punto de encuentro para distintas generaciones del género urbano, rodeándose de artistas que elevaron la energía del espectáculo. A lo largo de la noche aparecieron Maluma, Ryan Castro, Farruko, De La Ghetto, Daddy Yankee, Yandel, DJ Snake, Jowell & Randy y Tito El Bambino, Reykon, Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Ronald el Killa, Kapo, Nio García, Eladio Carrión, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jory, Lennox, Kris R y Daecolm.

La cita en Bogotá no se quedó atrás y ofreció un espectáculo igualmente diverso, marcado por la inesperada aparición de Ed Sheeran, que se robó buena parte de la atención del público. El intérprete de 'Mi gente' también estuvo acompañado por nombres de peso como Feid, Nicky Jam, Arcángel, Cosculluela, Zion, quien interpretó una de sus canciones en dúo con el artista.

Además de De La Ghetto, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Reykon, Nio García y Jory Boy. A la lista se sumaron propuestas locales como Dragón y Caballero, Blindaje 10 y Jiggy Drama, mientras que Valentina Ferrer y el pequeño Río protagonizaron uno de los momentos más emotivos y comentados de la noche.