Dan nueva versión sobe por qué se casó Adonay, en la canción de Rodolfo Aicardi

De acuerdo con la letra, Adonay se casa con un hombre que al parecer no era su amor verdadero, situación que hiere profundamente al narrador de la historia, que se pregunta una y otra vez por qué ella no lo esperó y tomó esa decisión. . Precisamente por la historia de desamor, desde hace varios años los internautas se preguntan qué hay detrás de esa canción.

Sobre la razón hay varias versiones. Algunos dicen que la canción habla de Adonay Ardilla Ureña, una mujer del Tolima que, según dijo una de sus hijas, tuvo una relación con un hombre al que sus papás no quería. Cuando él pidió la mano de ella, lo humillaron, y ella terminó casada con otro. Cuando el hombre se enteró, escribió una carta que para algunos fue la inspiración para el tema musical.

No obstante, Julio Erazo Cuevas, el compositor del tema, contó en el 2017 qué hay detrás de ‘Adonay’. Aseguró que se inspiró en una mujer que conoció en El Banco (Magdalena) que, al parecer, lo cautivó; cuando estaba planeando su conquista, ella terminó casándose con otro hombre.

"Yo estaba componiéndole a Adonay cuando se presentó un tipo que había sido novio de ella y se la llevó. Había estado enamorado y sabía que tenía un novio viejo. Por eso se la llevó y después se casó con ella", contó en ese momento Cuevas en Radio Nacional de Colombia.



¿Por qué se casó Adonay, según hijo de Rodolfo Aicardi?

Este año surgió una nueva versión sobre la historia detrás de la icónica canción y la entregó uno de los hijos de Aicardi: Rodolfo Jr. Según la revista Vea, el también artista aseguró que se trata de la historia de un matrimonio arreglado. Para ese entonces, los acuerdos los hacían las familias y Adonay terminó casándose con el hombre que sus padres le eligieron, situación que llevó al compositor a hacer el tema.