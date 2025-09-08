Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Hermano futbolista de Gero apostó con la novia quién es El Elegido del Desafío

Hermano futbolista de Gero apostó con la novia quién es El Elegido del Desafío

Así lo contaron Juan Pablo Ángel y María Paula Gutiérrez, papás de Gerónimo Ángel, integrante del equipo Alpha del Desafío Siglo XXI, en una entrevista en Día a Día.

Hermano de Gero, del Desafío, opinó sobre la dinámica de El Elegido del noveno ciclo.
Foto: Caracol Televisión y @geroangel
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 08:40 a. m.