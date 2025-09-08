Hermano futbolista de Gero apostó con la novia quién es El Elegido del Desafío

Todo empezó cuando el presentador Iván Lalinde les preguntó al exfutbolista de la Selección Colombia y a su esposa: “Ustedes como papás, ¿creen que él [Gerónimo] es El Elegido?”.

Inmediatamente, hubo risas, pues el papá de Gero respondió: “Yo no le he pegado a ninguno [de los elegidos]”, e Iván aseguró lo mismo.

Por su parte, la mamá de Gero —quien además lloró en ‘Día a día’— tampoco confirmó que su hijo fuera el que tuviera la misión secreta del reciente ciclo, pero sí reveló que el tema en su familia no pasa desapercibido e incluso el hermano del participante del Desafío 2025, el futbolista Tomás Ángel, hasta apostó.

“Es más, Tomás me llama a mí, de San Diego, y me dice: “¿Vos sabés quién es El Elegido que estoy apostando con Sara, mi novia? Y yo: ‘Ay, ojalá, ojalá [supiera]. No sabemos nada”, expresó María Paula Gutiérrez, como se puede escuchar al final del siguiente video de la cuenta de Instagram @diaadiacaracoltv.

¿Gero es El Elegido del ‘Desafío’ 2025?

La pregunta surgió en el matutino de Caracol TV porque en redes sociales se comenta que Gerónimo, —que tiene chaleco de sentenciado junto con Rata— podría ser el elegido, ya que hay televidentes que creen que fue sospechosa su caída en el box de aire, donde suele destacarse, así como la decisión de Alpha de sentenciarlo y usarlo de supuesto “comodín” (ver video) ante los ojos de los demás equipos.

Eso mismo cree el presentador Carlos Calero, quien durante la entrevista con Juan Pablo Ángel y María Paula Gutiérrez en ‘Día a día’ indicó: “Yo creo que sí [que Gero es El Elegido]”.

Una opinión diferente expresó Iván Lalinde, que señaló que él no cree que Gerónimo, quien está en revisión médica en el ‘Desafío’, sea el que tenga la tarea secreta.

Queda esperar qué pasa en el Desafío a Muerte del noveno ciclo, pues antes de que comience esa prueba El Elegido será revelado. Por ahora, las votaciones están abiertas.

