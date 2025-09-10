Publicidad

Mamá de Egan Bernal celebró la victoria de su hijo en la Vuelta a España con enternecedor mensaje

Mamá de Egan Bernal celebró la victoria de su hijo en la Vuelta a España con enternecedor mensaje

Egan Bernal se convirtió en tendencia el pasado 9 de septiembre al darle una victoria a Colombia en la etapa 16 de la Vuelta a España, donde ocupó el primer puesto con una definición de ataque.

Así reaccionó la mamá de Egan Bernal a la victoria de su hijo en la etapa 16 de la Vuelta a España.
Foto: Instagram @marinagomezv
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 06:43 a. m.