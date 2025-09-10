Mamá de Egan Bernal celebró la victoria de su hijo en la Vuelta a España con enternecedor mensaje

Colombia está de celebración no solo por la victoria de la Selección Colombia ante Venezuela, sino también por el rol que viene desempeñando Egan Bernal en la Vuelta a España, pues ocupó el primer puesto en la etapa 16 de este enfrentamiento deportivo. Aunque su pareja sentimental fue una de las primeras en "reaccionar" indirectamente a la noticia, muchos estaban esperando la reacción de la madre del ciclista, quien lo ha apoyado incondicionalmente desde que decidió iniciar su vida deportiva.

Emotivo mensaje de Marina Gómez a su hijo Egan Bernal. Foto: Instagram @marinagomezv

A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, la señora Marina Gómez felicitó a su hijo por un nuevo logro. Para ello, publicó una serie de fotografías en las que se le observa a Egan en diferentes etapas de su vida: desde su niñez, pasando por las lesiones que ha presentado, hasta su adultez, lo que generó todo tipo de reacciones positivas entre los internautas.

"De llevarte en mi vientre a verte crecer, levantarte de la adversidad y hoy conquistar la gloria. Mi hijo, mi héroe, mi mayor felicidad", expuso Gómez en las historias de la citada red social.

Cabe aclarar que momentos antes, la mujer había posteado una serie de videos en donde expuso cómo apoyó a Bernal mientras él competía: "Intentarlo una y otra vez con la plena convicción de que sí se puede, eso es lo que marca la diferencia. Amor infinito", escribió junto a un video que grabó mientras veía la carrera.



Qué enfermedad tenía la mamá de Egan Bernal

En 2022, Marina fue diagnosticada con cáncer de mama, una condición que llegó a alertar a toda la familia. Sin embargo, gracias al tratamiento que le realizaron y los cuidados por parte de sus seres queridos, logró vencerlo un año después. La noticia la reveló para el programa de entretenimiento La Red:

"Me siento feliz porque estoy viva, porque puedo decir 'lo logré'. A veces me da tristeza ver que tantas mujeres pierden la batalla, de pronto por una falla médica o porque de pronto no lo detectaron a tiempo, porque no tienen acceso a una medicina o debido a que no tienen la misma oportunidad", señaló en aquella oportunidad.