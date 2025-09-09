Publicidad

Desafío del Siglo XXI
Qué le pasó a Mencho en el Box Amarillo del Desafío: no podía caminar ni dejar de llorar

Mencho, de Gamma, se quejó de un fuerte dolor en la rodilla durante la prueba del Box Amarillo. Al no poder caminar bien, rompió en llanto y sus compañeros tuvieron que auxiliarla. La revisó el equipo médico.