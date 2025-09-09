Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quien ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo HOY: una mujer se quejó tras una caída

Quien ganó el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo HOY: una mujer se quejó tras una caída

Alpha, Gamma y Omega se enfrentaron en el Box Amarillo en una intensa prueba que requirió de fuerza y trabajo en equipo; sin embargo, una mujer aseguró haberse lesionado y lloró en gran parte de la pista.