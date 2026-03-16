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Quién es el ganador del primer reto grupal de 'A Otro Nivel':se ponen en juego las estrategias - CaracolTV

Notas cruzadas es nombrado como el tercer mejor grupo del primer reto, por lo que Canela tiene un privilegio de reorganizar su grupo. Puede volver a su estrategia inicial de ser la única mujer.

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Se conoce al mejor grupo de ‘A Otro Nivel’: se ponen en juego las estrategias

Notas cruzadas es nombrado como el tercer mejor grupo del primer reto, por lo que Canela tiene un privilegio de reorganizar su grupo. Puede volver a su estrategia inicial de ser la única mujer.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 16 de mar, 2026
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