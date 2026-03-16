Se conoce al mejor grupo de ‘A Otro Nivel’: se ponen en juego las estrategias

En el programa 'A Otro Nivel' se define al mejor grupo de la noche durante el primer reto de la competencia. El grupo Notas cruzadas obtiene el primer lugar tras su presentación en el escenario. La agrupación está conformada por Canela, Santi Towers, Luisa Rey y Dikiu, quienes interpretan una canción en conjunto y coordinan sus voces durante la puesta en escena.

Tras el resultado, la líder del equipo, Canela, recibe un beneficio dentro de la dinámica del programa. El privilegio consiste en reorganizar los grupos, una decisión que puede modificar la estrategia inicial con la que se conformaron los equipos al inicio del reto. Esta posibilidad genera un momento de análisis para la cantante, quien debe evaluar si realiza cambios dentro de su propio grupo.



Al comienzo de la etapa de Los botones, en donde formaban los grupos, la estrategia de Canela consistía en formar un equipo con tres hombres y ser la única mujer dentro del grupo. Sin embargo, la composición actual de Notas cruzadas incluye a otra participante, Luisa Rey. Después de obtener el primer lugar del reto, la líder considera si retoma la idea original o mantiene la conformación que acaba de presentarse en el escenario.

Finalmente, Canela decide no realizar modificaciones dentro del grupo. La cantante explica su decisión a partir del resultado obtenido durante la presentación. El equipo logra coordinar su interpretación y mantener una estructura que les permite desarrollar la canción de manera conjunta. La líder también tiene en cuenta que el trabajo realizado entre las dos mujeres del grupo se desarrolla con entendimiento durante los ensayos y la presentación.





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Durante la evaluación, los jurados del programa, Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez, analizan distintos aspectos de la interpretación del grupo. En su revisión mencionan el manejo de las voces dentro del arreglo musical y la forma en que los integrantes organizan las melodías y armonías durante la presentación.

Los jurados también destacan la coordinación entre los participantes al momento de distribuir las partes de la canción. Según la evaluación, el grupo logra acoplar las voces y mantener una estructura que permite desarrollar la interpretación sin interrupciones. Durante el cierre de la presentación, Felipe Peláez se levanta de su puesto para aplaudir la actuación del grupo.

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A pesar del resultado obtenido, el jurado también señala algunos aspectos que pueden mejorar en futuras presentaciones. Entre ellos mencionan detalles relacionados con la manera en que los participantes sostienen el micrófono durante la interpretación. Asimismo, indican que Canela puede trabajar en su expresión en el escenario para proyectar una actitud distinta frente al público.

Con el triunfo de Notas cruzadas en el primer reto, el equipo mantiene su conformación inicial y continúa en la competencia sin cambios en su alineación. La decisión de Canela de no modificar su grupo mantiene la estrategia actual para las siguientes etapas del programa

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