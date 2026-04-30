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Kate Cassidy compartió video de sus últimas horas junto a Liam Payne - CaracolTV

La influencer publicó imágenes inéditas grabadas en Argentina, donde mostró el último día que compartió con el cantante antes de su fallecimiento en octubre de 2024.

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Kate Cassidy compartió video de sus últimas horas junto a Liam Payne

La influencer publicó imágenes inéditas grabadas en Argentina, donde mostró el último día que compartió con el cantante antes de su fallecimiento en octubre de 2024.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de abr, 2026
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