Kate Cassidy compartió video de sus últimas horas junto a Liam Payne

Kate Cassidy, expareja de Liam Payne, compartió un video inédito en sus redes sociales en el que mostró las últimas horas que vivió junto al artista antes de su fallecimiento. La publicación reunió imágenes grabadas en Argentina y expuso momentos que ambos pasaron durante una jornada en el campo.

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Así fueron los últimos momento que vivió Liam Pyane junto a su novia Kate Cassidy

En el material audiovisual se observó a la pareja mientras realizaba una cabalgata y recorría un entorno rural. Según explicó Cassidy, ese registro correspondió al último día que estuvieron juntos antes de separarse. La influencer acompañó el video con un mensaje en el que indicó que en ese momento no sabía que sería la última vez que vería con vida a su entonces novio.



Además, agregó en la descripción que había sido un último día especial para ambos. La publicación generó reacciones entre seguidores del cantante y usuarios que recordaron la relación que mantuvieron durante cerca de dos años.





Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en Buenos Aires. Posteriormente, las autoridades informaron que el artista presentaba alcohol y otras sustancias en su organismo al momento del hecho.

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Cassidy había permanecido con Payne en la capital argentina durante varios días de vacaciones. Sin embargo, regresó a Estados Unidos poco antes de la muerte del cantante. Tiempo después, en declaraciones entregadas al diario The Sun en 2025, señaló que nunca imaginó que la situación terminaría de esa manera y reconoció que, de haber conocido lo que ocurriría, no habría abandonado el país.

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En esa misma entrevista también recordó aspectos de la personalidad del músico y explicó el vínculo cercano que mantenían. La creadora de contenido sostuvo que la relación había sido significativa en su vida y que todavía procesaba la ausencia del artista.

La pareja inició su romance en octubre de 2022. Aunque durante mayo de 2023 circularon versiones sobre una posible ruptura, ambos continuaron juntos posteriormente. Payne había mantenido relaciones sentimentales previas con figuras públicas como Cheryl, madre de su hijo, y Maya Henry.

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Desde la muerte del cantante, Cassidy habló en varias ocasiones sobre el duelo que enfrentó. En el primer aniversario del fallecimiento publicó una serie de fotografías en blanco y negro junto a Payne, donde expresó que extrañaba al artista.

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Más recientemente, el pasado 24 de abril, compartió otro video en redes sociales en el que afirmó sentirse preparada para retomar su vida sentimental y volver al mundo de las citas, marcando una nueva etapa tras la pérdida del exintegrante de One Direction.

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