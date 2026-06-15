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Arelys Henao fue reina de belleza cuando tenía 17 años: FOTOS en traje de baño - CaracolTV

'La Reina de la Música Popular' concedió entrevista para 'Historias con Ritmo' y recordó la vez que recorrió las calles de su pueblo vestida como indígena a los 17 años.

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Arelys Henao recordó su época de reina y contó si estaba abierta a convertirse en modelo

'La Reina de la Música Popular' concedió entrevista para 'Historias con Ritmo' y recordó la vez que recorrió las calles de su pueblo vestida como indígena a los 17 años.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Arelys Henao recordó a su papá y contó anécdota que vivió con él a los 17 años.
Arelys Henao recordó a su papá y contó anécdota que vivió con él a los 17 años.
Foto: 'Historias con Ritmo'/ Caracol Televisión.