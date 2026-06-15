Arelys Henao recordó su época de reina y contó si estaba abierta a convertirse en modelo

Arelys Henao estuvo como invitada en el pódcast 'Historias con Ritmo', de Caracol Televisión, donde habló sobre sus 30 años de trayectoria artística y compartió algunos episodios relacionados con su vida personal.

Durante la conversación, la cantante abordó diferentes temas, entre ellos sus hijos, la relación que tuvo con Darío Gómez y algunas enseñanzas que recibió de Helenita Vargas a lo largo de su carrera. Además, recordó una experiencia que vivió cuando era adolescente y que estuvo relacionada con un reinado de belleza en su municipio.



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Según relató, fue elegida por la Alcaldía de su pueblo para representar a la comunidad en una actividad destinada a apoyar una obra social. En ese contexto, los organizadores le solicitaron utilizar un vestido artesanal y participar en un desfile por las calles del municipio sobre una carroza. La artista explicó que tenía 17 años cuando ocurrió este episodio.

Asimismo, contó que, al enterarse de la situación, su padre decidió acudir hasta el lugar donde se desarrollaba el desfile. Una vez allí, la regañó y le pidió que descendiera del vehículo. Sin embargo, para ese momento la actividad ya se encontraba en marcha y no fue posible retirarse del recorrido.



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Por otra parte, Arelys Henao también se refirió a su interés por la protección de las mujeres, una causa que, según indicó, ha estado presente en distintos momentos de su vida y de su carrera artística. La exponente de música popular ha impulsado iniciativas a través de su música y ha respaldado causas relacionadas con las denuncias por maltrato.

De acuerdo con lo que expresó en el pódcast, esta preocupación tiene relación con experiencias vividas dentro de su entorno familiar, pues explicó que su padre creció en un ambiente marcado por la violencia, donde presenció situaciones de sometimiento hacia su madre. Debido a ello, les transmitió a ella y a sus hermanos la importancia de proteger a las mujeres y tener “misericordia con ellas”.

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Mientras tanto, la intérprete continúa preparando la celebración de sus tres décadas de carrera musical. Como parte de esta conmemoración, tiene previsto realizar un evento en el Movistar Arena, escenario en el que reunirá a sus seguidores para compartir una experiencia especial en torno a este aniversario profesional.

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