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Arelys Henao lloró en Día a Día por sorpresa de su show en Movistar Arena - CaracolTV

La cantante de música popular estuvo en el matutino de Caracol Televisión, para hablar de su concierto en el Movistar Arena, con el que celebra sus 30 años de carrera artística.

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A Arelys Henao la sorprendieron en ‘Día a Día’ y no pudo evitar llorar en vivo

La cantante de música popular estuvo en el matutino de Caracol Televisión, para hablar de su concierto en el Movistar Arena, con el que celebra sus 30 años de carrera artística.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de may, 2026
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A Arelys Henao la sorprendieron en ‘Día a Día’