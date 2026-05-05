A Arelys Henao la sorprendieron en ‘Día a Día’ y no pudo evitar llorar en vivo

Arelys Henao fue sorprendida durante su visita al programa ‘Día a Día’, en medio de una conversación sobre el concierto que tenía previsto realizar en el Movistar Arena como parte de la celebración de sus 30 años de trayectoria. La producción del espacio organizó un montaje dentro del estudio que simuló parte del escenario del evento, lo que generó una reacción inmediata en la artista, quien no logró contener las lágrimas ante el gesto.

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Este fue el pequeño montaje que 'Día a Día' le hizo a Arelys Henao

Al ingresar al set, la cantante observó la escenografía y experimentó una respuesta emocional que, según explicó durante la entrevista, estuvo acompañada de nerviosismo y una aceleración en su ritmo cardiaco. La puesta en escena fue diseñada como un adelanto simbólico del espectáculo programado para el 17 de octubre, fecha en la que llevaría a cabo su presentación en uno de los recintos más importantes de Bogotá.



El equipo del programa, integrado por Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero, participó en la preparación de la sorpresa. La iniciativa incluyó la recreación de espacios similares a los palcos del Movistar Arena, los cuales fueron identificados con títulos de algunas de sus canciones más reconocidas como “Lo pasado, pisado”, “Amante y amigos”, “Señor prohibido”, “No me conviene” y “Dices que no vuelves”. Cada uno de estos temas fue presentado como parte del recorrido artístico de la intérprete.





Durante la emisión, también se hizo un repaso por la historia de Henao en la música popular, destacando su permanencia en el género y el desarrollo de su carrera a lo largo de tres décadas. En ese contexto, se recordó que el concierto representaba un hito dentro de su trayectoria, al tratarse de su primera presentación en el Movistar Arena, escenario que había considerado como una meta profesional.

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La artista explicó que asociaba este evento con un momento de graduación dentro de la carrera musical, debido a que para varios cantantes en un gran logro presentarse en este recinto. En la conversación, mencionó aspectos de su vida personal, entre ellos las decisiones que tomó al inicio de su carrera frente a la maternidad, señalando que le habían aconsejado no ser madre si se iba a dedicar a la música, consejo el cual ignoro.

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El programa también incluyó imágenes del anuncio oficial del concierto, en el que Henao apareció junto a su madre, figura que ha tenido un papel relevante en su entorno familiar. La participación de su familia fue mencionada como parte del acompañamiento que ha tenido a lo largo de su carrera.

Finalmente, la cantante indicó que el espectáculo contaría con artistas invitados, aunque no reveló nombres. Señaló que algunos de ellos llegarían desde países como Estados Unidos y Argentina, y que no todos pertenecerían al género popular, lo que ampliaría el formato del concierto.

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