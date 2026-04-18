Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'A Otro Nivel'
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Por qué Zayn Malik, exintegrante de One Direction fue hospitalizado de emergencia: qué le pasó

Un exintegrante de One Direction tuvo que ser hospitalizado el mismo día que estrenó su quinto álbum, lo que lo obligó a posponer algunos compromisos mientras avanza en su recuperación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Exintegrante de One Direction fue hospitalizado de emergencia: “Tengo el corazón roto”

Un exintegrante de One Direction tuvo que ser hospitalizado el mismo día que estrenó su quinto álbum, lo que lo obligó a posponer algunos compromisos mientras avanza en su recuperación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
Exintegrante de One Direction fue hospitalizado de emergencia.