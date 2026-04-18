Exintegrante de One Direction fue hospitalizado de emergencia: “Tengo el corazón roto”

Los fanáticos de la reconocida boyband One Direction, que se separó en 2015, están preocupados por el estado de salud de Zayn Malik, uno de sus exintegrantes y el primero en abandonar el grupo para perseguir su carrera como solista.

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¿Qué le pasó a Zayn Malik, exintegrante de One Direction?

Las alarmas se encendieron luego de que el artista compartiera una foto en su segunda cuenta de Instagram, donde publica contenido oficial de sus lanzamientos. En la imagen se le ve hospitalizado y acostado en una camilla.



Esto ocurrió el mismo día del estreno de su más reciente álbum, por lo que permanece bajo observación y tratamiento, aunque no dio detalles sobre la enfermedad o la situación que lo llevó a ser atendido de urgencia.

En su publicación escribió:



“A mis fans: gracias a todos ustedes por su amor y apoyo ahora y siempre. Ha sido una semana larga y todavía estoy recuperándome inesperadamente. Tengo el corazón roto porque no puedo verlos a todos esta semana. No estaría en el lugar en el que estoy hoy sin ustedes y estoy muy agradecido por su comprensión.

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Gracias al increíble personal hospitalario: doctores, enfermeras, cardiólogo, gerencia, administración y todos los que han ayudado en el camino y continúan haciéndolo. ¡Todos ustedes son leyendas!”

Aunque el músico británico, de 33 años, no dio detalles de la situación que lo llevó a ser hospitalizado, aclaró que se encuentra en proceso de recuperación y que lamenta no poder asistir a la presentación que tenía programada para la promoción de su álbum Konnakol, su quinto trabajo discográfico como solista.

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De igual forma, explicó que el espacio pop-up de Konnakol seguirá recibiendo a sus fanáticos, aunque sin su presencia y que esperan que pueda continuar con sus compromisos de promoción.

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