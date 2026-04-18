A qué hora es el partido femenino Colombia vs. Argentina: ajustes en La Red y Se Dice De Mí

La fiebre del fútbol continúa y, por eso, Caracol Televisión se une a la emoción de los colombianos con la transmisión del partido femenino entre Colombia y Argentina, como parte de sus compromisos en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

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Este encuentro deportivo se jugará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en el sur de Buenos Aires, y tendrá inicio a las 6:00 p. m.

Qué programas darán HOY 18 de abril en Caracol Televisión

Con respecto a la programación de Caracol Televisión, la franja matutina cerrará con Pura Diversión, que se transmitirá desde las 10:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., completando así la oferta de contenidos antes del inicio de la tarde.

Luego continuará Noticias Caracol de 12:30 p. m. a 3:00 p. m., para darle paso a La Red, programa que sí presentará cambios. Este se transmitirá desde las 3:00 p. m. hasta las 5:40 p. m., cediendo parte de su espacio para el encuentro deportivo femenino que inicia a las 6:00 p. m.





Debido a este partido, este sábado 18 de abril no se emitirá un nuevo capítulo de Se Dice De Mí, dirigido por Diva Jessurum, por lo que los televidentes podrán conocer la historia de otro personaje el sábado 25 de abril.

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¿A qué hora es el partido Colombia vs. Argentina el 18 de abril?

En cuanto a la programación deportiva, el partido Colombia vs. Argentina Femenino se emitirá entre las 5:30 p. m. y las 8:00 p. m., como parte de la Liga de Naciones de la Conmebol, un torneo que reúne a distintas selecciones en competencia oficial.

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La ‘Tricolor’ es dirigida por Ángelo Marsiglia, quien lidera el proceso actual del equipo. Este tipo de encuentros también forma parte de la preparación con miras al Mundial de Brasil 2027, en el que las selecciones buscan consolidar su rendimiento.

