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A qué hora es el partido femenino de Colombia vs. Argentina HOY en la Liga de Naciones

Este sábado 18 de abril, la Selección Colombia Femenina se enfrentará a Argentina en la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

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A qué hora es el partido femenino Colombia vs. Argentina: ajustes en La Red y Se Dice De Mí

Este sábado 18 de abril, la Selección Colombia Femenina se enfrentará a Argentina en la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de abr, 2026
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A qué hora juega HOY Colombia vs. Argentina