Feid anuncia dinámica para regalar entradas en su show del ‘Falxo Tour’ en Bogotá

En medio de la expectativa por su presentación en Bogotá el próximo 26 de abril, Feid anuncia una nueva dinámica relacionada con la boletería de su gira. El mensaje se da el 17 de abril, días después de la apertura de ventas que genera alta demanda entre sus seguidores en la ciudad.

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Feid comunicó que habrá más entradas disponibles a través de una dinámica dirigida a su audiencia. A través de sus historias en redes sociales, explica que ha seguido los contenidos publicados por sus seguidores, en especial videos relacionados con la preparación para el concierto en Bogotá. Con base en esto, plantea una actividad que vincula directamente a los fans con su presentación.



Feid va a regalar boletas para su show de Bogotá pic.twitter.com/AVcx3miPAg — Solo Virales (@chisme_famosos7) April 17, 2026

La dinámica consiste en publicar videos interpretando un fragmento de la canción “Medellín Takai”, incluyendo la parte asociada a Yuki Chiba. Además, los participantes deben incorporar elementos creativos y recrear una estética vinculada a la identidad visual del artista. A partir de estas publicaciones, se seleccionarán ganadores.





Durante el proceso inicial de venta, más de 22 mil usuarios intentan asegurar un lugar en el Royal Center, recinto con capacidad limitada en comparación con otros escenarios destinados a conciertos de gran formato. La situación derivó en dificultades para adquirir entradas a precio regular, mientras aparecieron casos de reventa que generan reacciones en redes sociales. Los usuarios cuestionan los mecanismos de distribución de la boletería y exponen su inconformidad frente al acceso.

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Con esta nueva dinámica, se establece que serán cinco entradas dobles las que se entregarán como parte de esta iniciativa. Además, el anuncio incluye la posibilidad de que una persona seleccionada suba al escenario durante el concierto para interpretar la canción junto al equipo del artista.

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Este tipo de interacción no es nuevo dentro de sus presentaciones. En conciertos realizados previamente en Estados Unidos, el artista ha desarrollado dinámicas similares que incluyen la participación directa del público en el escenario. Estas experiencias han sido integradas como parte del formato de sus shows en vivo.

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El ‘Ferxxo Tour’ se plantea como una etapa distinta dentro de su carrera, con presentaciones en espacios más reducidos. Esta decisión permite una cercanía mayor con el público que ha seguido su trayectoria desde etapas iniciales. Dentro de este concepto, el espectáculo también aborda la dualidad entre sus facetas artísticas, integrando elementos que representan tanto a Feid como a Ferxxo.

La implementación de estas dinámicas, sumada a la expectativa por el concierto en Bogotá, mantiene la atención de su audiencia en redes sociales, donde continúan circulando los contenidos de los participantes interesados en obtener un lugar en el evento.

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