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Feid anuncia boleteria gratis en su show del ‘Falxo Tour’ en Bogotá y Cali - CaracolTV

El artista confirma una nueva entrega de boletería para su concierto del 26 de abril en Bogotá y propone una dinámica en redes sociales para sus seguidores.

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Feid anuncia dinámica para regalar entradas en su show del ‘Falxo Tour’ en Bogotá

El artista confirma una nueva entrega de boletería para su concierto del 26 de abril en Bogotá y propone una dinámica en redes sociales para sus seguidores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Feid anucia boleteria gratis para el 'Falxo Tour'.jpg