Qué grupos de ‘A Otro Nivel’ quedaron en peligro HOY 2 de junio: sinsabor en los artistas

Durante la emisión de ‘A Otro Nivel’ de este 2 de junio, los televidentes conocieron las cinco presentaciones programadas para la jornada, en la que los grupos participantes volvieron a subir al escenario para reafirmar su permanencia dentro de la competencia.

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En primer lugar, Macondo Sound System interpretó la canción ‘Mi libertad’. Posteriormente, Notas Cruzadas presentó su versión de ‘Persiana americana’. Más adelante, Trébol de Cuatro salió al escenario con ‘La creciente’, mientras que Colombian Crew eligió ‘No tengo dinero’ para su presentación. Finalmente, Tropifour cerró la noche con la canción ‘Rosas’.

Tras concluir los espectáculos, la presentadora Cristina Hurtado se reunió con los líderes de los grupos, los participantes y los jurados para conocer la decisión correspondiente a la jornada.



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Qué grupos quedaron en peligro de eliminación en ‘A Otro Nivel’ HOY 2 de junio

Luego de evaluar las presentaciones de la noche, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander determinaron que Notas Cruzadas fue el Mejor Grupo de la Noche. La decisión se produjo en medio del contexto que atraviesa la agrupación debido a las diferencias internas relacionadas con los errores que, según comentaron, ha cometido la líder durante algunas presentaciones y por aspectos vinculados a su desempeño dentro del grupo.

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Asimismo, el reconocimiento permitió que Notas Cruzadas cerrara la jornada con un beneficio a la hora de elegir las canciones del próximo show. Mientras tanto, las demás agrupaciones permanecieron a la espera de conocer el resultado final de la evaluación.

Posteriormente, los jurados anunciaron que Tropifour y Colombian Crew quedaron en peligro de eliminación. Como consecuencia de esta decisión, ambas agrupaciones deberán trasladarse a estudios Ditu y prepararse para afrontar la siguiente etapa del proceso, la cual incluye presentaciones en la calle para convencer al público de que vote por ellos y les ayude a mantenerse en el juego.

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Los integrantes de los dos grupos manifestaron su sorpresa ante el resultado de la jornada. Tanto Tropifour como Colombian Crew señalaron que no comprenden la decisión adoptada por los jurados, debido a que consideran que han realizado buenos espectáculos durante sus recientes participaciones en la competencia.

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