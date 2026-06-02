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Qué grupos de ‘A Otro Nivel’ quedaron en peligro este 2 de junio: capítulo 68 - CaracolTV

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander agudizaron su mirada de águila y dieron a conocer su decisión luego de analizar las cinco presentaciones que observaron en el concurso musical.

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Qué grupos de ‘A Otro Nivel’ quedaron en peligro HOY 2 de junio: sinsabor en los artistas

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander agudizaron su mirada de águila y dieron a conocer su decisión luego de analizar las cinco presentaciones que observaron en el concurso musical.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Qué grupos de ‘A Otro Nivel’ quedaron en peligro este 2 de junio.
Qué grupos de ‘A Otro Nivel’ quedaron en peligro este 2 de junio
Foto: Caracol Televisión.