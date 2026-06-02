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Carmen Villalobos habla de separación de Frederik Oldenburg:; ¿qué pasó? - CaracolTV

La actriz barranquillera Carmen Vikllalobos habló públicamente sobre el fin de su unión sentimental con el presentador venezolano Frederik Oldenburg, con el que duró cerca de 3 años.

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Carmen Villalobos se destapa sobre su separación de Frederik Oldenburg: “Así de sencillo”

La actriz barranquillera decidió hablar públicamente del fin de su unión sentimental con el presentador venezolano, con el que duró cerca de 3 años.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Carmen Villalobos, que se separó de Frederik Oldenburg .jpg
Carmen Villalobos habló de su separaación de Frederik Oldenburg
Foto: @cvillaloboss.