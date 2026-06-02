Carmen Villalobos se destapa sobre su separación de Frederik Oldenburg: “Así de sencillo”

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se separaron en enero de 2026; sin embargo, desde ese entonces ninguno había dado detalles acerca del tema, por lo que los motivos eran materia de especulación.

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No obstante, la atlanticense decidió romper el silencio y referirse al tema, aunque lo hizo de una forma bastante particular si se tiene en cuenta que utilizó frases que van más a allá de una simple declaración, pues dejó entrever lo que en realidad le ocurrió con su pareja.

De hecho, la colombiana de 42 años de edad dijo estar bien, pese a que dio a entender que los motivos que la llevaron a la ruptura habrían tenido el suficiente peso como para inferir que no hay vuelta a atrás.

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¿Por qué se terminó la relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?



La barranquillera se destapó en el programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, donde dio dejó ver que en estos 5 meses ya han sanado las heridas propias de una separación de este estilo.

“Estoy muy tranquila, muy feliz”, manifestó para aclarar que la tristeza de la ruptura y el posible despecho son sentimientos que ya no habitan en su ser.

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Pese a ello subió el nivel de sus declaraciones para indicar que, por su parte, tiene la conciencia en paz, por lo cual soltó un sutil dardo.

“Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego y sé lo que yo le entrego a las personas. Y la verdad, yo creo que eso no es para cualquiera”, explicó.

Acto seguido, agregó que la separación fue definitiva, con lo cual dejó en el aire la idea de que los motivos fueron contundentes para llegar a algo así:

“Yo siempre he pensado que, si tú no haces parte de mi presente, ya tú no tienes cabida en mi vida. Así de sencillo”.

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La unión de Villalobos con Oldenburg, de 40 años de edad, comenzó poco después de que la mujer rompiera con el actor vallecaucano Sebastián Caicedo.

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