Linda Palma, de Show Caracol, celebró aniversario con Diego Pulecio: cuánto llevan juntos

La presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol dio de qué hablar en las plataformas digitales al contar que se encontraba de celebración debido a su aniversario de bodas con Diego Pulecio, cantante de la famosa agrupación Don Tetto y su compañero de vida. En una publicación, la también modelo le expresó una románticas palabras a su pareja y compartió foto de su boda.

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La pareja contrajo matrimonio el 18 de marzo de 2021 en medio de una ceremonia íntima y muy privada que tuvo lugar en Bogotá. En el post que realizó en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi dos millones de seguidores, la conductora de televisión dejó ver una nueva foto de la ceremonia y lo felices que estaban de formalizar su relación y dar un paso más arriesgado en su unión.



"Celebramos nuestras 'Bodas de madera': este material representa fortaleza, crecimiento y estabilidad en nuestra relación. Sigamos caminando y construyendo una linda vida juntos, Didi🌳🤎✨", escribió.





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Es necesario mencionar que la comunicadora ha ofrecido varias entrevistas en las que se ha pronunciado sobre los problemas de salud que presentó hace años por la Esclerosis Múltiple y cómo esto incluso la llevó a pensar en la posibilidad de poner punto final a su relación, pues no quería ser "una carga" para el artista, argumentando que él estaba joven y tenía toda una vida por delante.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su aniversario de bodas no se han hecho esperar: "Felicidades, 🎉🎊🍾 que sean muchos años más. Lindos los dos", "Sigamos caminando, es la canción que se me viene a la mente con esta foto ❤️", "Feliz aniversario. Dios les mantenga unidos por siempre. 🙏", "Mi amor platónico se casó❤️", "Hermosa foto, Linda. Pareja de esposos, espero que sigan cumpliendo muchos años más felices, que nunca 💋 se separen, que sigan con ese maravilloso amor❤️😍 tan mutuo que existe entre los dos. 🙏🏼😇 Saludos cordiales para los dos, queridísima Linda Palma 🌴🌴❤️🔥👏", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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