Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En vivo ‘A Otro Nivel’
Día del Hombre
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cuántos años de casados llevan Linda Palma, de Noticias Caracol, y su esposo Diego Pulecio - CaracolTV

La barranquillera Linda Palma, de Noticias Caracol, compartió una instantánea de su matrimonio en Bogotá, el cual tuvo lugar hace un par de años, y le expresó unas románticas palabras a Diego Pulecio.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Linda Palma, de Show Caracol, celebró aniversario con Diego Pulecio: cuánto llevan juntos

La barranquillera compartió una instantánea de su matrimonio en Bogotá, el cual tuvo lugar hace un par de años, y le expresó unas románticas palabras a su compañero de vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Linda Palma y Diego Pulecio celebraron un nuevo año de matrimonio.