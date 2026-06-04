Bogotá se moverá al ritmo de Red Bull Dance Your Style 2026 en el Parque de Usaquén

El icónico Parque de Usaquén será el escenario de este gran encuentro que promete pura energía, talento y mucha improvisación. Las puertas se abrirán a las 3:00 p.m, si estás en la capital, prepárate para una tarde llena de ritmos urbanos en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

A diferencia de otros torneos de baile, aquí no hay un jurado técnico anotando en una libreta, ¡el que manda es el público! El formato es único y súper dinámico:



Batallas 1 vs 1: Bailarines de distintos estilos de streetdance se enfrentan cara a cara en llaves de estilo mixto.



Bailarines de distintos estilos de se enfrentan cara a cara en llaves de estilo mixto. Improvisación: No hay coreografías preparadas ni música anunciada con anticipación.



No hay coreografías preparadas ni música anunciada con anticipación. Música sorpresa: El DJ puede poner ritmos desde funk, pop o rock, hasta clásicos del hip hop y la música disco. El bailarín que mejor se adapte al ritmo y logre conectar con la gente se lleva el voto de la audiencia.

Tras una intensa temporada de clasificatorios regionales y eventos aliados, un total de 16 talentos se verán las caras para definir quién representará a Colombia en la Final Internacional en Zúrich, Suiza, este octubre.



El "crew" de clasificados por ciudades quedó conformado por Niche, Repo La Kimera, Nevil y El Chumi (Medellín); Sharay, Lord, Popping mi Colta y Dani Osorio (Cali); Mac Junior (Barranquilla) y los locales Manu Flor, Vikey Wind y Peke (Bogotá). A ellos se suman cuatro invitados especiales de altísimo nivel, conocidos como wild cards, que completan el cartel oficial: Lucy Coba, Valefica, Baby Fox y Tar Tac.

Podrás disfrutar de toda la Final Nacional en vivo y en directo a través de nuestras plataformas digitales de Caracol Televisión y por la plataforma Ditu. ¡Prepárate para vibrar con el mejor street dance del país desde donde estés!

