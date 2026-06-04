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Bogotá se moverá al ritmo de Red Bull Dance Your Style 2026 en el Parque de Usaquén - CaracolTV

Los amantes del baile y la cultura urbana tienen una cita imperdible este sábado 6 de junio. Bogotá se convertirá en la pista de baile más importante del país al recibir la segunda Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026.

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Bogotá se moverá al ritmo de Red Bull Dance Your Style 2026 en el Parque de Usaquén

Los amantes del baile y la cultura urbana tienen una cita imperdible este sábado 6 de junio. Bogotá se convertirá en la pista de baile más importante del país al recibir la segunda Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026.

Por: Sarita Castro Cárdenas
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Popping mi Colta batallando durante el clasificatorio de Red Bull Dance Your Style Cali 2026, el 25 de abril de 2026. Cortesía de Red Bull Content Pool. .png
Popping mi Colta batallando durante el clasificatorio de Red Bull Dance Your Style Cali 2026, el 25 de abril de 2026.
Cortesía de Red Bull Content Pool.