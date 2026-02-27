Sarita Castro Cárdenas
Presentadora, comunicadora social y periodista del Politécnico Grancolombiano con experiencia en la creación de contenidos editoriales y comerciales para televisión y plataformas digitales.
Apasionada por las crónicas y los reportajes, ha participado en proyectos de investigación, escritura y realización audiovisual. Además, es creadora de contenido para redes sociales y presentadora, integrando narrativa, estrategia digital y una comunicación cercana para conectar historias y audiencias.
Para conocer más puede visitar @sarita.castroc en redes sociales.