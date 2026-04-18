Actriz de 'Vecinos' está de luto por pérdida familiar: "Es un dolor inmenso"

Vecinos es, sin lugar a duda, una de las telenovelas más exitosas e icónicas de la televisión colombiana, y muchos de sus actores se convirtieron en figuras reconocidas que continuaron sus carreras en la pantalla chica y en diversas producciones. Ahora, una integrante del elenco afronta una dolorosa situación tras el fallecimiento de su madre.

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Se trata de Isabela Córdoba, quien actuó en 'Vecinos' como Natalia Camacho, ‘Tata’, personaje que intentaba conquistar a Poncho, provocando los celos y la furia de Sara Morales, su vecina.

La actriz bogotana compartió la noticia mediante sus redes sociales con un comunicado en el que expresó su tristeza. Allí recibió varios mensajes de apoyo por parte de colegas como isabella Santodomingo, Sebastián Caicedo, Lian Cardona, y más y seguidores, quienes le enviaron palabras de aliento en este difícil momento.

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Adicionalmente, agradeció las muestras de cariño y solidaridad recibidas, así como el acompañamiento de los medios de comunicación y el respeto de la opinión pública hacia su privacidad y la de su familia.

Por el momento, no se ha confirmado la causa de muerte de la madre de Córdoba ni su edad; sin embargo, se espera que en los próximos días se conozcan más detalles.

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“Hoy me dirijo a ustedes con el corazón profundamente triste por el fallecimiento de mi madre, Aura Lucía Ramírez Arbelaez. Es un momento de dolor inmenso y recogimiento para mí y mi familia. Estoy transitando este duelo desde el amor, la gratitud y los recuerdos memorables que ha dejado en nosotros un ser tan especial como ella”, escribió la actriz.

¿Cuántos hijos tiene Isabela Córdoba?

La artista, que también participó en Mentiras Perfectas y Polvo Carnavalero, tiene dos hijos. El mayor, de 17 años, suele ser confundido con su hermano, mientras que la menor, a quien tuvo a los 27 años, es muy parecida a ella.

Isabela Córdoba también confesó que estaba embarazada durante las grabaciones de la novela, pero la producción la apoyó para continuar con su papel:

“Jerito llegó y yo me asusté muchísimo. Yo acababa de firmar un contrato con Caracol, de hecho Vecinos, entonces claro, yo quedé embarazada y dije: ‘Me van a echar’. (…)Yo, empezando mi carrera, me llené de miedos; sin embargo, hablé con Asier, que en ese momento era el productor de la novela, y él me dijo: ‘Tranquila, Isa, vamos a embarazar a tu personaje. No te preocupes’”, relató la actriz.

