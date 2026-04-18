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Isabela Córdoba, de Vecinos, está de luto: qué familiar falleció y qué dijo

Una actriz que hizo parte del elenco de la novela 'Vecinos' atraviesa un difícil momento tras la muerte de su madre, noticia que confirmó a través de sus redes sociales.

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Actriz de 'Vecinos' está de luto por pérdida familiar: "Es un dolor inmenso"

Una actriz que hizo parte del elenco de la novela 'Vecinos' atraviesa un difícil momento tras la muerte de su madre, noticia que confirmó a través de sus redes sociales.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Actriz de Vecinos esstá de luto.