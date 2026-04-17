Actor de ‘Los juegos del hambre’ enfrenta cargos por agresión con arma de fuego

El actor Ethan Jamieson, conocido por su participación en la película The Hunger Games, es detenido tras un presunto caso de agresión con arma de fuego. El intérprete, quien dio vida al personaje Bravura, el tributo del Distrito 4, enfrenta tres cargos por delito grave relacionados con asalto con arma de fuego con intención de causar la muerte.

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Actor de 'Los juegos del hambre' enfrenta su segundo arresto policial

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurre cuando un individuo que se desplazaba en bicicleta dispara contra un vehículo en el que se movilizaban tres personas. Tras recibir el aviso, la policía acude al lugar e inicia las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.



Hunger Games actor Ethan Jamieson has been arrested after shooting at multiple people pic.twitter.com/m34kf03LA6 — ScreenTime (@screentime) April 16, 2026

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en poder del actor un arma de fuego de nueve milímetros de tipo semiautomático. Este hallazgo es incluido dentro del proceso judicial, ya que se analizó si el arma está vinculada con el ataque reportado. A partir de esta evidencia, se formalizaron los cargos en su contra, lo que da paso a su detención.





Este hecho marca el segundo arresto de Jamieson en un periodo reciente. En 2025, el actor ya había sido detenido y acusado por resistirse a la autoridad. Sin embargo, el caso actual presenta características distintas debido a la gravedad de los cargos asociados al uso de un arma de fuego y a la posible intención detrás del ataque.

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Las autoridades continúan recopilando información y testimonios para avanzar en el proceso judicial. Como parte de este procedimiento, se establece que el actor deberá comparecer ante un tribunal el próximo 30 de abril, fecha en la que se espera que entregue su versión de los hechos y se definan los siguientes pasos dentro del caso.

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Jamieson alcanzó reconocimiento por su participación en "The Hunger Games", producción en la que compartió escenas con actores como Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. Antes de este proyecto, el actor ya había formado parte de otros elencos con participaciones menores dentro de la industria cinematográfica.

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Tras su paso por la película, su presencia en pantalla se redujo. Uno de sus últimos trabajos registrados corresponde a una aparición en la serie "Justified" en 2013. Desde entonces, no se reportan nuevos proyectos destacados en su trayectoria actoral.

El proceso judicial continúa en curso mientras las autoridades determinan la responsabilidad del actor en los hechos investigados. La audiencia programada a finales de abril será clave para el desarrollo del caso y para establecer las medidas legales correspondientes.

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