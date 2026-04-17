Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En Vivo 'A Otro Nivel'
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Actor de ‘Los juegos del hambre’ enfrenta cargos por agresión con arma de fuego - CaracolTV

Ethan Jamieson, recordado por su papel como tributo del Distrito 4, es detenido tras un presunto ataque a un vehículo. El actor enfrenta tres cargos graves.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Actor de ‘Los juegos del hambre’ enfrenta cargos por agresión con arma de fuego

Ethan Jamieson, recordado por su papel como tributo del Distrito 4, es detenido tras un presunto ataque a un vehículo. El actor enfrenta tres cargos graves.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de abr, 2026
Comparta en:
Actor de Los juegos del hambre es arrestado.jpg