Arrestan a actor de “Pequeños traviesos”: segundo episodio en su historial legal

El actor Brandon 'Bug' Hall es arrestado en el estado de Ohio luego de no presentarse a una audiencia judicial programada por una infracción de tránsito. La detención ocurre tras la emisión de una orden por incomparecencia, según información difundida por Daily Mail.

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El actor Brandon 'Bug' Hall ya tiene un historial legal

El caso se origina en un incidente registrado el 29 de octubre de 2024, cuando el actor es sancionado durante una intervención policial por no presentar prueba de seguro de responsabilidad civil. De acuerdo con los documentos relacionados, la infracción da lugar a una citación judicial fijada para el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que Hall no acude ante las autoridades correspondientes.



Tras su ausencia en la audiencia, se activa el proceso legal que deriva en su arresto. El actor, de 41 años, queda bajo custodia por el cargo de incomparecencia, en el marco de los procedimientos establecidos para este tipo de faltas.





Este episodio no representa el primer antecedente judicial en la vida del actor. En junio de 2020, Hall es detenido en el estado de Texas por un delito menor vinculado con la posesión de sustancias para inhalación. Ese hecho también queda registrado dentro de su historial legal.

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Cabe recordar que, Hall es reconocido por su participación en la película The Little Rascals, conocida en países de habla hispana como “Pequeños traviesos”. En esta producción interpretó al personaje de Alfalfa, papel que lo posiciona como una figura conocida en el entretenimiento durante la década de los 90. En el elenco comparte pantalla con Travis Tedford, Brittany Ashton Holmes, Kevin Jamal Woods, Jordan Warkol y Zachary Mabry, entre otros.

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Durante su infancia, el actor participó en diferentes proyectos de cine y televisión. Con el paso de los años, se alejó de la industria del entretenimiento y adoptó un estilo de vida enfocado en actividades fuera del ámbito artístico. Actualmente reside en una granja junto a su esposa y sus cinco hijos, donde desarrolla un modelo de vida autosostenible.

La reciente detención se suma a los registros previos relacionados con asuntos judiciales. El proceso por la infracción de tránsito y la posterior incomparecencia continúan bajo la jurisdicción de las autoridades locales en Ohio, que siguen el curso establecido para este tipo de casos.

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