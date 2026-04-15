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Arrestan a Brandon ‘Bug’ Hall actor de “Pequeños traviesos” por incomparecencia judicial - CaracolTV

El actor conocido por interpretar a Alfalfa es detenido en Ohio tras no asistir a una audiencia relacionada con una infracción de tránsito registrada en 2024.

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Arrestan a actor de “Pequeños traviesos”: segundo episodio en su historial legal

El actor conocido por interpretar a Alfalfa es detenido en Ohio tras no asistir a una audiencia relacionada con una infracción de tránsito registrada en 2024.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de abr, 2026
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